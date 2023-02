Bo Biden ponovno kandidiral za predsednika ZDA?

Prihodnje leto bodo ameriški državljani in državljanke ponovno izbirali predsednika ali predsednico

Ameriški predsednik Joe Biden je v sredo v pogovoru za javno televizijo PBS dejal, da se še ni odločil, ali bo leta 2024 ponovno kandidiral za predsednika ZDA, čeprav so bili analitiki po njegovem torkovem govoru o stanju v državi enotnega mnenja, da je to le vprašanje časa.

Vsebina Bidnovega govora je bila skupaj z nastopom namreč takšna, da so bili tako demokrati kot republikanci prepričani, da je šlo za posredno napoved predsedniške kampanje. Biden je omenil večino demokratskih političnih tem, vsebino pa so analitiki opredelili kot ekonomski nacionalizem, s čimer je leta 2016 na volitvah nastopil Bidnov predhodnik Donald Trump.

Biden je trdno zagovarjal potrebo po tem, da se ključne dobrine proizvajajo v ZDA, in napovedal, da bo zvezna vlada dajala pogodbe za nove gradbene projekte le tistim, ki bodo uporabljali ameriške materiale.

Zagovarjal je višje davke za naftna podjetja in socialne teme, ki so blizu mnogim Američanom, kot so denimo plačane bolniške odsotnosti in cenejša zdravila. Zunanje politike skorajda ni omenjal, razen ruske vojne proti Ukrajini, na kratko se je dotaknil tudi odnosov s Kitajsko.

"Nisem se še odločil. Moj namen je, da kandidiram, ampak ni še trdne odločitve," pa je dejal glede ponovne kandidature. Njegov morebitni nasprotnik Trump je kandidaturo uradno napovedal že lani, tudi v upanju, da bi se s tem izognil preiskavi glede odgovornosti za napad njegovih privržencev na kongres in odtujitve zaupnih dokumentov iz Bele hiše.

Biden je po torkovem govoru v sredo začel tradicionalno turnejo po ZDA, da poudarke iz govora ponovi po vsej državi. Glavni poudarek je želja po obnovi ameriškega gospodarstva z vrnitvijo nižje plačanih delovnih mest nazaj v ZDA - delovnih mest, za katera so mnogi analitiki menili, da so se za vedno preselila v države, kjer je na voljo poceni delovna sila.

V sredo je obiskal sindikaliste v mestecu DeForest v Wisconsinu, ki je ena od najpomembnejših zveznih držav za predsedniške volitve. "Hrbtenico Amerike - srednji razred - so desetletja praznili. Dobro plačana dela v predelovalni industriji so šla na tuje, ker je bilo to ceneje. Sedaj bomo to obrnili. Gradimo ekonomijo, kjer ne bomo nikogar pustili na cedilu. Moj načrt predvideva vlaganja v pozabljene kraje," je ob tem dejal Biden.

S podobnim sporočilom bo predsednik ZDA danes odpotoval naprej na Florido, ki pod vodstvom guvernerja Rona DeSantisa vse bolj postaja republikanska trdnjava. DeSantis velja tudi za možnega protikandidata Donalda Trumpa v boju za predsedniškega kandidata republikanske stranke.

Poudarki Bidnovega glasnega in optimističnega govora tako še vedno odmevajo po ZDA, republikanci pa se medtem prepirajo glede obnašanja nekaterih njihovih poslancev. Biden jih je speljal na tanek led, ko je omenil, da se nekateri med njimi zavzemajo za ukinitev zveznega pokojninskega sistema in sistema zdravstvenega varstva upokojencev. To je recept za poraze na volitvah in republikanci so glasno nasprotovali njegovim trditvam.

Predsednik ZDA je potem sklenil, da se očitno strinjajo, da je potrebno oboje zavarovati. V govoru je izpostavljal predvsem teme, ki trenutno najbolj zanimajo prebivalce ZDA, kot so gospodarstvo, inflacija in zdravstvo, republikanski odgovor pa je bil v glavnem posvečen kulturnim vojnam.

Guvernerka Arkansasa Sarah Huckabee Sanders, ki je predstavila odgovor opozicije na predsednikov govor, je namreč Bidnovo politiko označila za "ponorelo", nato pa veliko časa namenila prepirom glede poučevanja ameriške zgodovine v šolah in pravic transspolnih oseb.

YiDyIVAGBcI