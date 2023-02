Film tedna / Lunana: jak v razredu

Refleksija o iskanju smisla in sreče, ki ju nemalokrat najdemo tam, kjer bi to najmanj pričakovali

V Kinodvoru bo od 15. februarja na ogled film Lunana: jak v razredu, ki ga je režiral Pawo Choyning Dorji. Butanski nominiranec za tujejezičnega oskarja 2022 je vizualno dognana refleksija o iskanju smisla in sreče, ki ju nemalokrat najdemo tam, kjer bi to najmanj pričakovali.

Mladi ućitelj Ugyen sanjari o tem, da bi zapustil butansko prestolnico, se odselil v Avstralijo in tam uspel kot glasbenik. Njegove načrte prekriža vest, da bo moral zadnje leto pripravništva opraviti na osnovni šoli v Lunani, najodročnejšem kraju v Butanu. V himalajski vasi brez električne napeljave ga sprva prevzame malodušje, a se hitro prilagodi razmeram v novem okolju. Skupnost Uygena ga toplo sprejme in učenci ga pri priči vzljubijo. Kmalu spozna tudi Saldon, hčer vaškega starešine, ki mu odstre nove razsežnosti njegove stare ljubezni - glasbe.

"S filmom Lunana: jak v razredu sem želel povedati zgodbo, v kateri mladi protagonist Ugyen spozna, da je tisto, kar tako mrzlično iščemo v zunanjem materialnem svetu, pravzaprav v nas samih, in da sreča v resnici ni cilj, temveč pot. Film je bil posnet v najbolj odročni šoli na svetu, v vasi Lunana, ki leži ob himalajskih ledenikih, do nje pa je mogoče priti le peš čez nekatere najvišje gore sveta. V Lunani živi samo 56 ljudi, od katerih večina še nikoli ni videla sveta zunaj svoje vasi. Beseda Lunana v dobesednem prevodu pomeni temna dolina; dolina, ki je tako odmaknjena, da je svetloba sploh ne doseže. Vas je tako izolirana, da še danes nima elektrike in povezave z mobilnim omrežjem," je zapisal režiser.

"Glavni temi zgodbe sta iskanje sreče in občutek pripadnosti, ki sta univerzalna in se lahko z njima vsakdo poistoveti, ne glede na kulturo in ozadje. Vendar sem omenjeni temi želel raziskati prek okolja in ljudi, ki so zelo drugačni ne le od preostalega sveta, temveč tudi od Butana samega. Želel sem pokazati, da so upi in sanje, ki povezujejo človeštvo, celo v tako edinstvenem svetu enaki," je še zapisal režiser.

CTU-i9n1Blo