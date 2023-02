Vučić / »Ne bo me v Bruselj, dokler Kosovo ne vzpostavi skupnosti srbskih občin«

"Povabite me na turistični obisk, a me ne zanima. V Bruslju sem bil dvestokrat. Če me vabite, me obvestite, da so vzpostavili skupnost srbskih občin. Ko bodo storili to, bom prišel na pogovore o vsem drugem," je dejal srbski predsednik Aleksandar Vučić.

Dokler na Kosovu ne bodo vzpostavili skupnosti srbskih občin, lahko grem v Bruselj le kot turist, je v četrtek sporočil srbski predsednik Aleksandar Vučić. Tako se je odzval na izjavo visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU Josepa Borrella, da v Bruslju pričakuje srečanje Vučića in kosovskega premierja Albina Kurtija.

Borrell je Vučića in Kurtija v Bruselj povabil na pogovore o predlogu Evropske unije za normalizacijo odnosov med državam.

"Zaprosil bom oba voditelja za močno podporo, da bi se izognili kakršnemukoli stopnjevanju razmer, in ju vprašal, ali delata resno na predlogu, ker je to edina rešitev za normalizacijo odnosov. Šli smo iz krize v krizo. Zdaj je čas za umiritev in konstruktivno delo," je izjavil Borrell v četrtek ob robu vrha EU.

Vučić je minuli mesec izrazil pripravljenost za uveljavitev sporazuma, v četrtek pa je sporočil, da v Bruselj ne bo prišel, dokler na severu Kosova ne bodo vzpostavili skupnosti srbskih občin.

Posebno ureditev za srbsko skupnost na Kosovu predvideva tudi predlog EU za normalizacijo odnosov med Srbijo in Kosovom. Sporazum po pisanju mreže Radio Svobodna Evropa, ki je dobila vpogled v dokument, omenja tudi vzajemno podporo med državama v procesu evropskih integracij, ne omenja pa eksplicitno medsebojnega priznanja ali članstva Kosova v Združenih narodih, pri čemer vztraja Kosovo. Od Srbije sicer zahteva, da ne ovira članstva Kosova v mednarodnih organizacijah.

O sporazumu so minuli četrtek in petek razpravljali poslanci srbskega parlamenta na izrednem zasedanju o Kosovu. Glavno sporočilo tako koalicije kot opozicijskih poslancev je bilo, da Srbija ne sme priznati Kosova niti se ne sme strinjati z njegovim sprejetjem v Združene narode.

Nekdanji srbski predsednik in vodja zunajparlamentarne Socialdemokratske stranke Boris Tadić je v četrtek v pogovoru za televizijo N1 Srbija predlog v obliki, kakršno omenjajo mediji, označil za nesprejemljiv in ocenil, da EU izsiljuje Srbijo.

"Domnevajmo, da bo Vučić sprejel ta predlog. Kdo bo potem hotel, da vstopimo v EU, kdo bo glasoval za vstop v EU, ki izsiljuje Srbijo? Za to imamo že zdaj manj kot 50-odstotno podporo," je izjavil Tadić. Ocenil je, da bi bilo v primeru tihe privolitve Beograda na vstop Kosova v Združene narode popolnoma nepomembno, ali bo Srbija formalno priznala Kosovo kot neodvisno državo.

Priština predlog EU za normalizacijo odnosov načelno sprejema, a se še vedno izogiba vzpostavitvi skupnosti srbskih občin. Kurti je kot enega od pogojev za njeno vzpostavitev navedel, da ta ne bi mogla imeti izvršnih pooblastil, in dodal, da bi jo vzpostavili po medsebojnem priznanju Srbije in Kosova.

Vzpostavitev skupnosti srbskih občin na Kosovu sicer določa bruseljski sporazum iz leta 2013, Priština pa tega ne izpelje, kar je ena od glavnih ovir za normalizacijo odnosov med državama.

Voditelji držav članic EU so obe državi v četrtek pozvali k spoštovanju vseh sporazumov, ki sta jih doslej sklenili v okviru dialoga o normalizaciji odnosov pod okriljem EU. Ti vključujejo tudi vzpostavitev skupnosti srbskih občin na Kosovu.