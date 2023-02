»Prenehajmo biti mizogina družba in stopimo v 21. stoletje«

IZJAVA DNEVA

"Imenovanje zgodovinarke dr. Mance G. Renko, zaposlene na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, v svet zavoda je dobilo tipične šovinistične komentarje v desnih medijih. Kaj je desetletje raziskovalnega, pedagoškega in strokovnega dela iz novejše zgodovine, vodenja projektov in mednarodnega festivala, proti ultimativni diskreditaciji z mlado žensko in instrumentalizaciji z nekdanjim fantom. Čas bi že bil, da prenehamo biti mizogina družba in stopimo v 21. stoletje."

(Ministrica za kulturo Asta Vrečko ob odzivih na imenovanje dr. Mance G. Renko v svet Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije)