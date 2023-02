»Politika nam ne bo nikoli brezplačno dala pravice do samoodločanja«

IZJAVA DNEVA

"Da, vedno. Ženske imajo sposobnost rojevanja: ženska rojeva vojake, nacijo, državljane. Ima sposobnost obnavljanja družbe s svojim lastnim telesom, te moči politika noče pustiti samo v njenih rokah. Politika nam ne bo nikoli brezplačno dala pravice do samoodločanja, moramo si jo izboriti. Boj dojemam kot neprekinjen in brez konca – konca ne more biti, na žalost."

(Hrvaška pisateljica Slavenka Drakulić o tem, ali bo žensko telo vedno področje boja; v intervjuju za MMC RTV Slovenija)