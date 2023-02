Časopisi umikajo priljubljeni strip zaradi rasizma avtorja

Scott Adams, avtor stripa Dilbert, je dejal, da s temnopoltimi ljudmi ne želi imeti opravka

Scott Adams

© Art of Charm / WikiCommons

Več ameriških časnikov se je odločilo, da bodo prenehali objavljati priljubljene stripe Dilbert, potem ko je njihov avtor Scott Adams v videoposnetku na Youtubu ta teden dejal, da s temnopoltimi ljudmi ne želi imeti opravka. Adams je sicer v preteklosti že razburjal s svojimi pogledi na družbena vprašanja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Adamsa so ta teden zmotili rezultati ene od anket agencije Rasmussen Reports, v kateri se je le majhna večina temnopoltih Američanov strinjala z izjavo, da je "v redu biti bel".

"To je sovražna skupina in jaz nočem imeti opravka z njo."



Scott Adams v spornem videoposnetku na portalu YouTube

"To je sovražna skupina in jaz nočem imeti opravka z njo," je dejal v posnetku, objavljenem na YouTubu, in belcem svetoval, naj se držijo proč od temnopoltih ljudi.

Kako Dilberta vidi Eloy Ripounet

© Eloy Ripounet / Scott Adams

Zaradi njegovih izjav so pri mreži več sto tiskanih medijev USA Today v petek sporočili, da v bodoče več ne bodo objavljali stripov Dilberta, ki je pretekla tri desetletja zabaval bralce s svojimi šaljivimi prikazi pisarniškega dela v ameriških korporacijah.

Enako odločitev so dan pozneje sprejeli tudi pri časniku Washington Post.

