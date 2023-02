Putin / »Nasprotujemo temu, da se novi svet gradi v interesu le ene same države – ZDA«

Ruski predsednik Vladimir Putin je dejal, da države članice zveze NATO sodelujejo pri "zločinih, ki jih izvaja kijevski režim", vključno z obstreljevanjem stanovanjskih območij

Dobave orožja držav članic Nata Kijevu v vrednosti več deset milijard dolarjev pomenijo sodelovanje zavezništva v vojni, saj Ukrajina orožje prejema brez plačila, je v televizijskem intervjuju povedal ruski predsednik Vladimir Putin. Zahod je tako, pa čeprav posredno, soudeležen pri "zločinih kijevskega režima", je ocenil Putin.

"Ukrajini pošiljajo orožje v vrednosti več deset milijard dolarjev. To je res sodelovanje," je v pogovoru za televizijski kanal Rusija-1 ob robu koncerta ob dnevu branilcev domovine dejal Putin, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dodal je, da članice Nata s tem, pa čeprav posredno, sodelujejo pri "zločinih, ki jih izvaja kijevski režim", vključno z obstreljevanjem stanovanjskih območij, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po besedah ruskega predsednika, ki jih je v času trajanja vojne že večkrat ponovil, imajo zahodne države en sam cilj, "razbiti nekdanjo Sovjetsko zvezo in njen glavni del - Rusijo". "Šele potem nas bodo morda sprejele v tako imenovano družino civiliziranih narodov, vendar le ločeno, vsak del posebej," je pripomnil.

V pogovoru je Putin tudi ponovil svoje besede glede multipolarnega sveta in dejal, da ne dvomi, da se bo novi svet tako oblikoval. "Čemu nasprotujemo? Temu, da se ta novi svet, ki se oblikuje, gradi v interesu le ene same države – ZDA," je poudaril in dodal, da je za zmago Rusije najpomembnejša enotnost ljudstva.

Ameriška vlada je ta teden med obiskom predsednika Joeja Bidna v Evropi, tik pred prvo obletnico ruske invazije na Ukrajino, naštela, kaj vse so ZDA skupaj z zaveznicami namenile Ukrajini. Po ocenah Bele hiše so se države kontaktne skupine za obrambo Ukrajine v zadnjem letu zavezale dobavi vojaške pomoči v vrednosti 50 milijard ameriških dolarjev.

