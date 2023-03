Nika Kovač / »Imamo zamero do politikov in oblasti, ki so nas pripeljali do sem«

IZJAVA DNEVA

"Ne, do generacij ne, imamo pa zamero do politikov in oblasti, ki so nas pripeljali do sem. Vedno govorimo, da nas ukvarjanje s preteklostjo ne zanima, nimamo nobene jugonostalgije, večina nas je rojena po letu 1993 in druge države, kot je Slovenija, sploh ne poznamo. Vse, kar je šlo narobe, kar je pripeljalo do tega, da je za mojo generacijo izjemno težko dobiti redno zaposlitev, stanovanje, da nimamo dostopa do osebnega zdravnika, da se počasi razkrajajo sistemi kolektivne solidarnosti, vse to se je zgodilo v obdobju tranzicije. Vemo, kdo so politiki, ki so krojili to obdobje, in nekateri so še vedno tu."

"Politika zadnjih 30 let ni izkoristila velikega potenciala, ki ga je družba imela, namesto tega je divje privatizirala ali uničila veliko tistega, kar je skupnost ustvarila, razgrajevala javno zdravstvo, slabila socialno državo, zapravila veliko priložnosti, da bi delovala solidarno in pravično, da bi interes skupnosti postavila pred lasten interes po politični moči in denarju."

(Direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač o tem, če ima do generacij svojih staršev in starih staršev tudi kakšne zamere; v intervjuju za Nedelo)