Ukrepi / Za manj zavržene hrane v javnih ustanovah

Akcije za manj zavržene hrane se nadaljujejo

Posvečanje problematiki zavržene hrane in aktivnostim za njeno preprečevanje je v želji po trajnostni prihodnosti nujno. S tem namenom Ekologi brez meja, Lidl Slovenija in občina Škofja Loka nadaljujejo z akcijami za manj zavržene hrane. Letos se na podlagi pridobljenih meritev osredotočajo na uvajanje ukrepov za manj zavržkov.

Kot so danes sporočili iz društva Ekologi brez meja, so že lani v sodelovanju z Lidlom Slovenija in zero waste občino Škofja Loka zagnali program za raziskovanje zavržene hrane na ravni lokalnih skupnosti, kjer so pozornost namenili tako javnim ustanovam kot tudi gospodinjstvom.

Rezultati enotedenskega dnevnega spremljanja navad gospodinjstev kažejo, da so vsa zavrgla zanemarljivo količino hrane. Predsednica društva Ekologi brez meja Katja Sreš je ob tem dodala, da so "izziv sprejele družine, ki očitno že v osnovi dobro ravnajo s hrano, pridobljenih rezultatov pa ne gre posplošiti na populacijo celotne občine. To pa nam seveda ne more preprečiti, da se učimo in ni lepšega, če so nam za zgled najboljši".

Po podatkih društva Ekologi brez meja so na podlagi lanskih ugotovitev in analize več kot 16.000 obrokov v osmih enotah Vrtca Škofja Loka in Dijaškem domu Škofja Loka že prišli do novih ugotovitev in možnih rešitev, ki jih bodo implementirali prihajajočo pomlad. Povedali so, da so delavnice na obeh ustanovah že potekale, udeležili pa so se jih dijaki, starši ter vsi zaposleni.

Po navedbah društva se tako v Vrtcu Škofja Loka že posvečajo logističnim ukrepom, ki bodo vključevali spremembe pri deljenju čaja in sadja, ter pri enolončnicah in juhah, ki so se v lanskem letu izkazali za velik vir zavržkov, poleg tega pa so starše pozvali, da v primeru odsotnosti pravočasno odjavijo otroke od obrokov.

"V Dijaškem domu Škofja Loka za prehrano skrbi podjetje Slorest. Ker so meritve pokazale, da je največ zavržkov posledica ostankov na krožnikih, bo velika pozornost posvečena dijakom," so sporočili iz društva in navedli, da bodo zato pričeli s pogostejšim informiranjem dijakov o problematiki in pozivanjem h kolektivnemu zmanjševanju količine zavržene hrane. Omenili so tudi, da se bo vključenost dijakov spodbujalo tudi s sestanki odbora za prehrano in vprašalniki.

O učinkovitosti ukrepov bodo na društvu presojali konec marca, ko bo potekalo ponovno tehtanje zavržene hrane. Sporočili so, da bodo rezultati predstavljeni ob letošnjem Slovenskem dnevu brez zavržene hrane, ki ga zaznamujemo 24. aprila. Še pred tem bodo Ekologi brez meja tudi v drugih občinah predstavili smernice za izvedbo programa Hrana svoje mesto najde.

