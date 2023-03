»Strankam ne škoduje, če na volilne liste uvrstijo predstavnike slovenske manjšine«

Koroški Slovenci po volitvah upajo, da bo socialdemokrat Kaiser ostal deželni glavar

V krovnih organizacijah Slovencev na avstrijskem Koroškem po nedeljskih deželnih volitvah upajo, da bo deželno vlado še naprej vodil Peter Kaiser iz vrst socialdemokratov (SPÖ), ki so zmagali, a utrpeli velike izgube glede na volitve leta 2018. Za slovensko manjšino bi bila najugodnejša dosedanja koalicija SPÖ in ljudske stranke (ÖVP).

"Izid deželnozborskih volitev pomeni, da je glede prihodnjih koalicij ter prihodnjega deželnega glavarja popolnoma vse možno," je za STA poudaril predsednik Zveze slovenskih organizacij (ZSO) Manuel Jug. Ob tem je izrazil prepričanje, da bi bila dosedanja koalicija s Kaiserjem na čelu najugodnejša za slovensko narodno skupnost.

V Narodnem svetu koroških Slovencev (NSKS) so za STA ocenili, da sta ti dve stranki dokaj harmonično vladali skupaj tudi doslej. Po mnenju te krovne organizacije je bil Kaiser za Slovence najboljši možen kandidat za deželnega glavarja in si ni zaslužil takega upada podpore glede na prejšnje volitve.

Predsednik Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk (SKS) Bernard Sadovnik pa je omenil navedbe analitikov, da bi socialdemokrati brez Kaiserja na volitvah utrpeli še večje izgube, kot so jih. Glede na začasne končne izide so prejeli 38,9 odstotka glasov, kar je znaten padec glede na prejšnje volitve pred petimi leti, ko jih je podprlo 48 odstotkov volivcev.

Po volitvah je sicer več možnosti za oblikovanje vladajoče koalicije. Po poročanju avstrijske radiotelevizije ORF bi lahko SPÖ s svojimi 15 mandati v 36-članskem deželnem zboru še naprej vladala z ÖVP, ki bo imela sedem mandatov. Socialdemokrati bi lahko šli tudi v koalicijo s svobodnjaki (FPÖ), ki bodo imeli devet sedežev, ali s stranko Ekipa Koroška s petimi predstavniki. Mogoča je tudi koalicija brez socialdemokratov, ki bi jo sestavljali FPÖ, ÖVP in Ekipa Koroška.

Sadovnik želi in pričakuje, da bo nova koalicija naklonjena slovenski narodni skupnosti. Ob tem je za STA dejal, da bi bili koaliciji med SPÖ in ÖVP ali socialdemokrati in Ekipo Koroška za manjšino ugodnejši kot koalicija, v kateri bi sodelovali svobodnjaki.

Slednji so v volilni kampanji hujskali proti slovenski manjšini in "slovenizaciji" avstrijske Koroške, glede na prejšnje volitve pa niso pridobili nobenega mandata v deželnem zboru. NSKS in Jug so v odzivih na izide izrazili zadovoljstvo, da se manjšini nenaklonjena stranka v deželnem zboru ni okrepila.

V deželni zbor se je uspelo uvrstiti tudi koroškemu Slovencu Francu Jožefu Smrtniku, ki je kandidiral na listi Ekipe Koroška. V NSKS menijo, da je nekdanji župan Železne Kaple zelo izkušen politik in bo na najboljši način zastopal narodno skupnost v bodočem koroškem deželnem zboru.

Sadovnik pa je ocenil, da vstop Smrtnika v deželni zbor "krepi pozicije slovenske narodne skupnosti" in tudi dokazuje, da se je koroška družba odprla za koroške Slovence. "On je tudi dokazal, da strankam ne škoduje, če na volilne liste uvrstijo predstavnike slovenske manjšine," je dejal Sadovnik in dodal, da je Ekipa Koroška kljub temu, da je bil na njeni listi Smrtnik, pridobila podporo po vsej Koroški.

Tako v NSKS kot Sadovnik pa obžalujejo, da nosilki liste Zelenih, koroški Slovenki Olgi Voglauer, ni uspelo priti v koroški deželni zbor. Zeleni namreč niso presegli petodstotnega praga za vstop v parlament.

Jug je v odzivu na volitve izrazil zadovoljstvo, ker se je volilna udeležba glede na volitve leta 2018 zvišala z 68,6 na 71,6 odstotka. "To je zelo pozitivno, ker dokazuje, da ljudem ni vseeno, kdo jih zastopa," je poudaril Jug.

