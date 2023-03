Vučić / »Ne Rusiji ne Ukrajini nismo prodali niti enega kosa orožja. Čisti smo kot solza.«

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je zanikal navedbe ruskih medijev, da naj bi Srbija izvozila orožje v Ukrajino prek Turčije

Srbija ni prodajala orožja ne Rusiji ne Ukrajini, je v nedeljo zagotovil srbski predsednik Aleksandar Vučić in zanikal navedbe ruskih medijev, da naj bi Srbija izvozila orožje v Ukrajino prek Turčije. Iz Kremlja so sporočili, da spremljajo poročila, a da gre za preveč resno vprašanje za odziv brez dokazov.

"Ne Rusiji ne Ukrajini nismo prodali niti enega kosa orožja ali streliva," je po poročanju srbske tiskovne agencija Beta izjavil Vučić ob robu zasedanja konference Združenih narodov v Dohi.

"Vse smo storili v skladu z zakonom, čisti smo kot solza," je zatrdil in spomnil, da Srbija izdelke srbske obrambne industrije dobavlja samo pooblaščenim uporabnikom, v skladu z mednarodnimi zakoni. Dodal je, da so posle, povezane z izvozom srbskega orožja, dodatno zavarovali in da ga Turčija ne more izvoziti naprej brez njihovega soglasja.

"Vse smo storili v skladu z zakonom, čisti smo kot solza."



Aleksandar Vučić,

srbski predsednik

Ruski provladni novičarski portal Mash je namreč konec minulega meseca pisal, da je srbsko podjetje za proizvodnjo orožja Krušik, ki je v državni lasti, izvozilo 3500 122-milimetrskih raket M21 v Turčijo, ta pa jih je potem prek Slovaške dostavila Ukrajini.

Srbski obrambni minister Miloš Vučević je že takrat v odzivu zagotovil, da Beograd ne prodaja orožja ali vojaške opreme "nobeni strani v konfliktu".

Na navedbe so se minuli teden odzvali tudi v Kremlju. Tiskovna predstavnica ruskega ministrstva za zunanje zadeve Marija Zaharova je po poročanju ruske državne tiskovne agencije Ria Novosti sporočila, da Moskva spremlja navedbe o možni dobavi srbskega streliva Ukrajini, a da so za odziv potrebna dejstva, ker da gre za preveč pomembno vprašanje, tudi z vidika rusko-srbskih odnosov.

PmTNr5aaOaI