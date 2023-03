»Janša s kadrovanjem na TV oblikuje novo podporno okolje«

IZJAVA DNEVA

"Toda taka gibanja in tovrstni shodi volkov (SDS) v ovčjih oblačilih (pravice upokojencev) so v demokraciji dovoljeni in do neke mere pravno legalni, čeprav politično nelegitimni. V tem v sredo formalno (s perspektive ustavnih vrednot) nismo mogli videti prekrška, le slabo in nesprejemljivo politično kulturo. Glavni prekršek se je glede na ustavne vrednote zgodil na nacionalni RTV, kjer je že tedaj, ko je bil premier še Janša, seveda pa tudi v nadaljevanju prek trojke Uroš Urbanija, Andrej Grah Whatmough in Peter Gregorčič prišlo do politične ugrabitve javne nacionalne TV, in te ne plačujejo le člani SDS, temveč vsa gospodinjstva v Sloveniji. V ponovni politični ofenzivi na oblast, ki jo spet pripravlja neutrudni in politično izjemno spretni Janša, so se že začeli dogajati veliki premiki. Videte je, da s kadrovanjem na TV oblikuje novo podporno okolje za čas, ko bo na nacionalki izgubil svet RTV, tudi uredniški in direktorski kader."

"Janša pa je že zdaj očitno ocenil, da je Golobova oblast zadosti tenka in šibka, da je nanjo iz zavzete trdnjave javne nacionalne televizije mogoče udariti v ideoloških, informativnih, skratka v vseh razpoložljivih smereh in z vsemi kanoni."

(Kolumnist Janez Markeš o tem, da se je to, kar smo videli na shodu upokojencev, dogajalo po vzoru Mussolinijevih desničarskih shodov; via Delova Sobotna priloga)