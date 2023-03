»Napredek glede pravic in zaščite žensk ni zadosten«

Varnostni svet Združenih narodov (ZN) je imel posebno zasedanje na temo žensk. Več kot 90 govornikov, med njimi tudi slovenski minister Luka Mesec, je pozivalo k večji zastopanosti žensk v mirovnih procesih in odpravi nasilja nad njimi.

Dan pred mednarodnim praznikom žensk 8. marcem je direktorica agencije ZN ženske Sima Bahous dejala, da je bilo v več kot dvajsetih letih od sprejetja resolucije nekaj prelomnic glede pravic in zaščite žensk, vendar napredek ni zadosten.

© unwomen.org

Varnostni svet ZN je imel v torek posebno zasedanje na temo žensk pred 25. obletnico resolucije 1325, ki poudarja zaščito žensk v času vojn in oboroženih spopadov. Več kot 90 govornikov, med njimi tudi minister za delo Luka Mesec, je pozivalo k večji zastopanosti žensk v mirovnih procesih in odpravi nasilja nad njimi.

Kljub resoluciji, sprejeti leta 2000, se nasilje nad ženskami nadaljuje, ženske pa so največje žrtve vojn in tudi premalo zastopane v diplomatskih pogajanjih, so ugotavljali govorniki.

Zasedanje je pripravil Mozambik, ki marca predseduje Varnostnemu svetu ZN, potekalo pa je v okviru zasedanja komisije za status žensk, ki poteka na sedežu ZN.

Dan pred mednarodnim praznikom žensk 8. marcem je direktorica agencije ZN ženske Sima Bahous dejala, da je bilo v več kot dvajsetih letih od sprejetja resolucije nekaj prelomnic glede pravic in zaščite žensk, vendar napredek ni zadosten.

"Nismo bistveno spremenili niti sestave za mirovnimi mizami niti preprečili zločine ali nekaznovanost tistih, ki izvajajo grozodejstva nad ženskami in dekleti," je dejala in navedla primer izginjanja pravic pod talibani v Afganistanu in posilstva med rusko invazijo v Ukrajini.

"Nismo bistveno spremenili niti sestave za mirovnimi mizami niti preprečili zločine ali nekaznovanost tistih, ki izvajajo grozodejstva nad ženskami in dekleti."



Sima Bahous,

direktorica agencije ZN ženske

Ameriška veleposlanica Linda Thomas-Greenfield je pozvala mednarodno skupnost, naj ob bližajoči se 25. obletnici sprejetja resolucije 1325, ki bo oktobra 2025, v celoti izvaja agendo 'o ženskah, miru in varnosti. V pogovoru z novinarji je obsodila nasilje in zatiranja, s katerima se soočajo ženske in dekleta po vsem svetu - v Iranu, Afganistanu, na območjih Ukrajine, ki jih je zasedla Rusija, in še marsikje drugje.

Francoska državna sekretarka za socialno in solidarnostno ekonomijo Marlene Schiappa je obsodila dejstvo, da so v vseh konfliktnih in kriznih razmerah, kot na primer v Ukrajini, Jemnu, Somaliji in drugje ženske še posebej prizadete, če ne celo namerna tarča spolnega nasilja.

Predstavnica Mednarodnega odbora rdečega križa Mirjana Spoljarič Egger se je strinjala, da se po vsem svetu ob več kot sto oboroženih spopadih spreminjajo težko pridobljene generacijske koristi na področju enakosti spolov. "Z upadanjem spoštovanja enakosti spolov narašča nasilje," je dejala in opozorila, da Mednarodni odbor Rdečega križa pri svojem vsakodnevnem delu opaža brutalne posledice oboroženih spopadov.

Podpredsednik slovenske vlade ter minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec se je pridružil izjavi EU in Skupine prijateljev žensk, miru in varnosti ter izrazil zaskrbljenost zaradi vse večjih ovir za ženske po svetu.

"Pri delu Varnostnega sveta je treba bolj zaščititi ženske pred povračilnimi ukrepi. Varnostni svet mora storiti vse, kar je v njegovi moči, da omogoči njihovo varno delo."



Luka Mesec,

podpredsednik slovenske vlade

ter minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

"Nacionalni akcijski načrti so pomemben prispevek, ki ga lahko vsaka država članica ZN prispeva k izvajanju resolucije," je dejal in opozoril, da lahko priprava takšnega načrta vpliva ne le na sodelovanje žensk, temveč tudi na dejavnosti vseh deležnikov. Slovenija bo tretji tak akcijski načrt pripravila še letos.

Ob poudarjanju ključne vloge žensk pri preprečevanju in reševanju konfliktov ter vzpostavljanju in ohranjanju miru je dejal, da Center za usposabljanje za mirovne operacije v Sloveniji izvaja usposabljanja o enakosti spolov in vključevanju načela enakosti spolov v mednarodne misije in operacije.

"Pri delu Varnostnega sveta je treba bolj zaščititi ženske pred povračilnimi ukrepi. Varnostni svet mora storiti vse, kar je v njegovi moči, da omogoči njihovo varno delo," je med drugim poudaril Mesec.

bfNYuCZ5Nsg