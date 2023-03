Bo lahko policijo vodil »vsak«?

Prepolavljajo se pogoji za najvišje položaje v policiji, ki jih bodo poleg tega lahko zasedali tudi posamezniki brez izkušenj s policijskim delom

Boštjan Poklukar je 21. februarja letos še drugič prisegel kot minister za notranje zadeve.

© Borut Krajnc

Šestnajstega januarja 2019 je tedanji minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar pisal tedanji generalni direktorici policije Tatjani Bobnar. Poslal ji je »usmeritve in obvezna navodila«, v katerih je zahteval nekatere spremembe glede Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU). Med drugim tudi spremembe akta o sistemizaciji, s katerimi bi se »še bolj uresničila organizacijska umeščenost NPU v upravo kriminalistične policije«. Brez dvoma je bilo to navodilo, da je treba avtonomijo in neodvisnost »slovenskega FBI« dodatno zmanjšati. Poklukar je sicer imel več možnosti. Da zahteva povečanje neodvisnosti elitne preiskovalne enote, da recimo pusti stanje, kot ga je nasledil od predhodnikov, a odločil se je za poseg v avtonomijo NPU, ki se postopoma zmanjšuje že vse od ustanovitve leta 2010.