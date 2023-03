»Ne smemo se sprijazniti s tem, da bi Sredozemlje postalo pokopališče«

EU mora preprečiti tragedije migrantov v Sredozemlju, je poudarila predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola

© Wikipedia

EU mora preprečiti tragedije migrantov v Sredozemlju, je včeraj ob začetku zasedanja v Strasbourgu poudarila predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola. "Ne smemo se sprijazniti s tem, da bi Sredozemlje postalo pokopališče," je poudarila.

Evropski parlament se je včeraj z minuto molka poklonil žrtvam tragičnega brodoloma čolna s prebežniki, v katerem je konec februarja ob obali Kalabrije na jugu Italije umrlo 79 ljudi, med njimi 32 otrok. Evroposlanci so se obenem poklonili tudi žrtvam železniške nesreče v Grčiji, ki je zahtevala 57 življenj.

"Ob tragičnih dogodkih v Sredozemskem morju ne smemo ostati ravnodušni, naša dolžnost in odgovornost je, da naslovimo to vprašanje in tragedije preprečimo", je evropske poslance nagovorila Metsola. EU mora po njenih besedah izpolniti obljube in sprejeti ukrepe, ki bodo zavarovali najranljivejše ter preprečili človeške tragedije.

Evropski parlament bo sicer na zasedanju v Strasbourgu ta teden med drugim razpravljal o skupnem odzivu EU za reševanje življenj in o ukrepih, ki bi preprečili nevarne in nezakonite poti čez Sredozemsko morje.

