Vučić ne pristaja na priznanje Kosova

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v Beogradu znova dejal, da v zvezi s sporazumom o normalizaciji odnosov s Kosovom ne bo uveljavil ničesar, "kar bi pomenilo vstop Kosova v ZN oziroma bi predstavljajo de iure ali de facto priznanje Kosova".

Pojasnil je, da je na sobotnem srečanju s kosovskim premierjem Albinom Kurtijem v Ohridu, ki je potekalo pod okriljem EU, sprejel le "koncept načrta" za uveljavitev sporazuma o normalizaciji odnosov.

Poudaril je, da niti v soboto niti na srečanju v Bruslju 27. februarja ni podpisal nobenega sporazuma s Kosovom. Kot je dejal, je Srbija mednarodno priznana država, ki "ne sklepa mednarodno pravnih sporazumov s Kosovom, ki mednarodno pravno ni priznano", poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Sicer pa je srbski predsednik zadovoljen z dogovorjenim v dialogu, predvsem glede izvajanja preteklih sporazumov, saj to pomeni, da mora Priština pristati na oblikovanje skupnosti srbskih občin na Kosovu, kar je doslej zavračala. Vučić sicer dvomi, da se bo to zgodilo hitro in brez težav.

Vučić je na novinarski konferenci v Beogradu dejal še, da bi, če načrta ne bi sprejeli, že danes čutili negativne posledice.

Vučić se sicer zaradi dogovarjanja s Kosovom sooča s pritiski doma. V petek se je na ulicah Beograda zbralo več tisoč ljudi, ki so izražali nasprotovanje sporazumu o normalizaciji odnosov med Beogradom in Prištino.

