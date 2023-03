»Zeleno in urbano sta neločljivo povezana«

Festival o nujnosti varovanja okolja, odgovornem ravnanju in vpeljavi trajnostnih življenjskih praks v naš vsakdan

© Dare Čekeliš

Kranjska občina skupaj z različnimi društvi in zavodi v tednu pred in po tradicionalni čistilni akciji pripravlja festival Eko teden. Začel se bo danes s pogovorom o okoljskih rešitvah in problematiki varovanja okolja v mestu. Do 30. marca se bo zvrstilo več delavnic, predavanj in razstav.

Festival organizirajo Zveza tabornikov občine Kranj, Mestna občina Kranj, Komunala Kranj, Layerjeva hiša, Stolp Pungert, Zavod Carnica, Društvo SubArt, Mestna knjižnica Kranj, Ljudska univerza Kranj, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, Klub študentov Kranj, Fundacija Vincenca Drakslerja in Krice Krace.

"Festival z različnimi aktivnostmi osvešča o nujnosti varovanja okolja, odgovornem ravnanju in vpeljavi trajnostnih življenjskih praks v naš vsakdan. Želi si postaviti smernice, ki bodo pripomogle k ohranitvi našega mesta, kjer sta zeleno in urbano še vedno neločljivo povezana," so sporočili organizatorji, ki so pripravili pester program delavnic, predavanj, razstav in izmenjevalnic.

Festival bodo odprli danes ob 18. uri v Stolpu Škrlovec s pogovorom Kam gre Kranj? Trajnostni in ekološki vidik življenja v mestu. Na dogodku bodo predstavniki Mestne občine Kranj, Zavoda za turizem in kulturo Kranj, Komunale Kranj, lokalnih nevladnih organizacij ter strokovne javnosti razpravljali o izzivih in priložnostih, s katerimi se Kranj sooča na področju trajnosti in ekologije, ter razpravljali o možnostih, da bi Kranj postal bolj zelen, ekološki in trajnosten.

Med tednom bodo najmlajši lahko ustvarjali na okolju prijaznih delavnicah, starejši pa se bodo lahko spoznavali z različnimi vidiki trajnostnih in okoljevarstvenih praks. V času festivala bo potekalo tudi več izmenjevalnic. Potekali bosta tržnica rabljenih otroških oblačil in igrač ter izmenjava semen in sadik pred spomladansko setvijo.

Med drugim se bodo odvile delavnice samooskrbe, vrtnarjenja, kreativnega šivanja in ustvarjanja skulptur iz smeti ter predavanja o okolju prijazni prehrani, o vodi, o doseganju sprememb z aktivizmom in o tem, kaj lahko vsak sam stori za svet brez smeti. Festival bo z razstavami posvečen tudi umetniškemu pogledu na odnos človeka do preostalega sveta skozi prizmo načel vključevanja in trajnosti.

Vrhunec bo festival dosegel v soboto s tradicionalno čistilno akcijo Očistimo Kranj - Kranj ni več usran! v organizaciji Mestne občine Kranj in Zveze tabornikov občine Kranj. Dan pred tem bo potekala čistilna akcija za vrtce in šole.