Tanja Fajon / »Pomagala bo tudi Slovenija«

Slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon je dejala, da je treba pomagati obema stranema, Kosovu in Srbiji

Tanja Fajon, ministrica za zunanje zadeve RS

© Uroš Abram

Slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon je v današnjem odzivu na sobotni dogovor Beograda in Prištine o izvajanju sporazuma o poti k normalizaciji odnosov poudarila, da je pomembna predvsem implementacija. Dejala je, da je treba stranema pri tem pomagati. Pomagala bo tudi Slovenija, je zagotovila.

"Dogovor, kot sta ga sprejela (kosovski premier Albin) Kurti in (srbski predsednik Aleksandar) Vučić, je neka osnova, zdaj pa je odvisno, kakšno bo izvajanje, ko gre za ustanovitev skupnosti srbskih občin, ko gre za neko normalizacijo odnosov," je v izjavi za STA povedala Fajon, ki je že v nedeljo na Twitterju pozdravila dogovor.

Glede tega, da voditelja Srbije in Kosova sporazuma nista podpisala, je dejala, da je "bistvo, da sta se strani zavezali, da bosta to uresničili, na kar ju bomo tudi opominjali".

Poudarila je, da je treba obema stranema pomagati, da bosta šli po korakih proti skupnemu cilju, tj. normalizaciji odnosov med državama. Zagotovila je, da bo tudi Slovenija pomagala pri implementaciji dogovora, ki je občutljiv za obe strani.

Obe strani se po ministričinih besedah zavedata, kaj vse je na kocki. Gre pa predvsem za ljudi, da se zadeve toliko umirijo, da se ne bodo ponavljali incidenti, da ne bo nepotrebnega zaostrovanja, zlasti v trenutnih razmerah, ko sta potrebna neka stabilnost in mir v regiji Zahodnega Balkana, tudi v luči ruske agresije v Ukrajini.

"To pa bo seveda odvisno predvsem od modrosti, mogoče preudarnosti in pa iskrenega namena obeh strani in voditeljev," je dejala.

Srbski predsednik Vučić in kosovski premier Kurti sta se v soboto po maratonskih pogajanjih v Ohridu ob posredovanju EU dogovorila o izvajanju sporazuma o normalizaciji odnosov, čeprav nista v zvezi s tem podpisala nobenega dokumenta.

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je po koncu pogovorov dejal, da sta se obe strani zavezali, da bosta izpolnili vse obveznosti iz sporazuma o normalizaciji odnosov med Beogradom in Prištino, vključno z začetkom pogajanj glede vzpostavitve skupnosti srbskih občin na Kosovu.