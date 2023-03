LGBTQI+ aktivisti bodo ovadili predsednika Republike Srbske in župana Banjaluke

Očitajo jim javnega spodbujanja k sovraštvu in nasilju nad pripadniki LGBTIQ+ skupnosti

Predsednik Republike Srbske Milorad Dodik in ruski predsednik Vladimir Putin na srečanju pred nekaj leti

© www.kremlin.ru

Aktivisti, ki se zavzemajo za pravice istospolno usmerjenih in transspolnih oseb v Bosni in Hercegovini (BiH), so napovedali kazenski ovadbi proti predsedniku Republike Srbske Miloradu Dodiku in županu Banjaluke Drašku Stanivukoviću zaradi javnega spodbujanja k sovraštvu in nasilju nad pripadniki LGBTIQ+ skupnosti.

Aktivisti so kazenske ovadbe napovedali po tem, ko je skupina okoli 30 huliganov v soboto v Banjaluki fizično napadla približno 50 aktivistov nevladnih organizacij, ki se zavzemajo za zaščito pravic LGBTIQ+ oseb, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Aktivisti so v soboto sicer nameravali organizirati shod, a ga je banjaluška policija prepovedala. Kot razlog za svojo odločitev je navedla oceno, da bi lahko na shodu zaradi groženj organizatorjem prišlo do večjega ogrožanja ljudi in lastnine.

K temu, da prepove shod, je policijo odkrito pozval Dodik, Stanivuković pa je dejal, da je shod v nasprotju s patriarhalnimi vrednotami, ki jih negujejo v Banjaluki.

Članica upravnega odbora sarajevske organizacije Parada ponosa Lejla Huremović je na novinarski konferenci v Sarajevu dejala, da so organizatorji od trenutka, ko so napovedali shod v Banjaluki, prejeli več sto groženj s smrtjo. O vsem tem so obvestili policijo Republike Srbske, ki se doslej ni odzvala, v soboto pa je zavrnila zaščito napadenim aktivistom.

"Napad se je zgodil pred očmi policije, oni so to videli, a so se odzvali šele po napadu."



Mirza Halilčević,

aktivist

"Napad se je zgodil pred očmi policije, oni so to videli, a so se odzvali šele po napadu," je povedal aktivist Mirza Halilčević in poudaril, da je nedvomno šlo za zločin iz sovraštva, storjen na podlagi spolne usmerjenosti.

Parada ponosa BiH je shod nameravala organizirati v znak podpore aktivistom in novinarjem, ki se bojujejo proti načrtovani reformi kazenskega zakonika v večinsko srbski entiteti BiH. Ta bi namreč uvedla visoke denarne kazni za klevetanje in razžalitev, kar bi po prepričanju nasprotnikov reforme ogrozilo delo medijev in dvignilo raven samocenzure.

Hkrati so aktivisti med razlogi za zbiranje navedli nedavni incident, ko so neznanci zmerjali udeleženke shoda ob dnevu žena v Banjaluki, eni od njih pa tudi ukradli zastavo mavričnih barv.

hV5dyqJCX1Y

8EUcecepXrU