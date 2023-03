ZDA opozarjajo na medijsko (ne)svobodo v Sloveniji

Ameriško poročilo o stanju človekovih pravic omenja tudi Slovenijo, in sicer med drugim opozarja na prepolne zapore in zbirne centre za begunce, okrepljeno pozornost pa namenja vprašanju medijske svobode

V času tretje Janševe vlade se je začela medijska svoboda krhati tudi na javni RTV Slovenija

© Janez Zalaznik

Ameriški State Department v danes objavljenem poročilu o stanju človekovih pravic po svetu v letu 2022 glede Slovenije med drugim ponovno opozarja na prepolne zapore in zbirne centre za begunce. Izpostavlja tudi nekatera druga vprašanja, na katera je opozoril že v preteklosti, okrepljeno pozornost pa namenja vprašanju medijske svobode.

Poročilo o Sloveniji med drugim ugotavlja, da so bile zadnje parlamentarne in predsedniške volitve v državi svobodne in poštene, vendar pa omenja poročila o omejevanju svobode izražanja in medijev, kamor spadajo grožnje novinarjem z nasiljem, ki da so jih spodbujali "vladni dejavniki".

Del poročila o Sloveniji je v primerjavi z nekaterimi drugimi državami kratek. Poročilo znova opozarja na prepolne zapore in zbirne centre za begunce, pri čemer pri slednjih kot možne razloge navaja pomanjkanje osebja za obdelavo prošenj in begunce iz Ukrajine. Po oceni poročevalcev sodni sistem ostaja preobremenjen, političnih zapornikov ni.

Pri medijih poročilo omenja pogojno kazen uredniku tednika Demokracija Jožetu Biščaku zaradi spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti s prispevkom, objavljenim decembra 2020.

Poročilo State Departmenta navaja poročilo Evropske komisije o vladavini prava, ki je bilo objavljeno julija, in ugotavlja, da se položaj svobode medijev in pluralizma od leta 2021 ni izboljšal, grožnje in ustrahovanje na spletu se nadaljujejo.

"Janša je na primer javno televizijo obtožil pristranskosti in obžaloval, da morajo davkoplačevalci financirati propagandno sramoto."



State Department

Poročilo ob tem tudi izpostavlja tudi ravnanje nekdanjega predsednika vlade Janeza Janše in drugih funkcionarjev. "Janša je na primer javno televizijo obtožil pristranskosti in obžaloval, da morajo davkoplačevalci financirati propagandno sramoto," piše v poročilu State Departmenta, ki dodaja, da je Janša maja v Celju dobil pogojno kazen zaradi razžalitve dveh novinark leta 2016.

Poročilo omenja tudi proteste novinarjev Radiotelevizije Slovenija (RTVS) proti pritiskom in odločitvam vodstva, ki je bilo imenovano v času prejšnje vlade. State Department ob tem omenja padec referendumske pobude proti noveli zakonu o RTVS ter napoved nove vlade premierja Roberta Goloba, da bo utrdila neodvisnost javnih medijev.

