Anketa / Golobova vlada prvič z več nasprotniki kot podporniki

Golobovo vlado podpira 41,5 odstotkavprašanih, dobrih 42 odstotkov pa ji nasprotuje

Vlada Roberta Goloba ima slabih deset mesecev po oblikovanju prvič več nasprotnikov kot podpornikov, kažejo podatki marčevske ankete Mediane za POP TV. Aktualno oblast podpira 41,5 odstotka, dobrih 42 odstotkov pa ji nasprotuje. Delež neopredeljenih je 16-odstoten.

Če bi bile volitve danes, bi Gibanje Svoboda dobilo 23,5 odstotka podpore (februarja 26,8 odstotka). Tesno za njim je največja opozicijska stranka SDS z 22,8-odstotno podporo (februarja 22,2 odstotka). SD bi po marčni anketi Mediane prejela 6,6 odstotka, kar je za 1,4 odstotne točke več kot februarja, Levica 5,2 odstotka (februarja pet odstotkov) ter NSi, ki je s februarske 6,4-odstotne podpore marca v anketi pristala pri 5,1 odstotka. Sledijo neparlamentarne stranke: Resnica z 2,5 odstotka, SNS z 1,6 odstotka, Pirati z 1,5 odstotka podpore, SLS z 1,4 odstotka in ostali.

1. Gibanje Svoboda (23,5 %)

2. SDS (22,2 %)

3. SD (6,6 %)

4. Levica (5,2 %)

5. NSi (5,1 %)

Kot kaže anketa, se je povečal delež politično neopredeljenih. 18,5 odstotka vprašanih namreč ne ve, katero stranko bi izbrali. 6,1 odstotka jih ne bi izbralo nobene, 2,1 odstotka pa jih ni želelo odgovoriti.

Med politiki najbolje ocenjeni Logar, minister za zdravje in predsednica repubublike

Najbolje ocenjeni politik je še vedno poslanec SDS in kandidat na lanskih predsedniških volitvah Anže Logar. Drugo najvišjo povprečno oceno so volivci tokrat podelili ministru za zdravje Danijelu Bešiču Loredanu. Tretja je predsednica države Nataša Pirc Musar, četrti pa premier Robert Golob. Na petem mestu je evropska poslanka Ljudmila Novak, šesti pa gospodarski minister Matjaž Han. Sledi predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, za njo pa po vrsti predsednik NSi Matej Tonin, pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan in minister za finance Klemen Boštjančič.

Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana je anketo za POP TV opravil med 20. in 23. marcem na reprezentativnem vzorcu 721 vprašanih.