»Nekoč smo bili kolonialna sila in zagrešili smo tudi strašne zločine«

Film o nemških kolonialnih zločinih v Namibiji

Režiser Lars Kraume je posnel film o nemških kolonialnih zločinih v današnji Namibiji z naslovom Der vermessene Mensch, ki so ga ta teden začeli predvajati v nemških kinematografih. Film iz perspektiva storilca pripoveduje o genocidu nad pripadniki ljudstev Hereri in Nami ter drugih zločinih nemške kolonialne oblasti v današnji Namibiji.

"Javnost se mora zavedati, da smo bili nekoč kolonialna sila in da smo zagrešili tudi strašne zločine," je povedal režiser, ki je v preteklosti med drugim posnel dva filma o kontroverznih temah nemške zgodovine. Leta 2015 film Država proti Fritzu Bauerju, ki prinaša zgodbo nemškega javnega tožilca Fritza Bauerja, ki razkrije dokaze, da se nekdanji esesovski častnik Adolf Eichmann verjetno skriva v Argentini, ter tri leta kasneje Tiho revolucijo, ki govori o maturantskem razredu iz nekdanje Vzhodne Nemčije, ki z minuto molka med poukom izrazi solidarnost z žrtvami madžarske vstaje leta 1956.

V današnji Namibiji so se pred skoraj 120 leti pripadniki ljudstva Hereri v takratni koloniji nemškega cesarstva Nemška Jugozahodna Afrika uprli kolonialni vladavini. General Lothar von Trotha je upor krvavo zadušil in izdal tako imenovani "ukaz o iztrebljanju", ki se je v zgodovino zapisal kot prvi genocid 20. stoletja.

Film prikazuje zgodbo mladega etnologa iz Berlina, ki se odpravi na raziskovalno potovanje v takratno nemško kolonijo, da bi zbiral lobanje za tako imenovano rasno raziskavo. Priča je genocidu, ki so ga med letoma 1904 in 1908 zagrešili nemški vojaki. A ne ostane le priča dogajanja, ampak se vedno bolj spreminja v storilca.

Zgodba govori o "moralnem propadu" glavnega junaka, je za nemški Deutsche Welle povedal režiser Lars Kraume.

In čeprav njegov film osvetljuje temno stran nemške kolonialne preteklosti, je po režiserjevih besedah še kako aktualen tudi danes. Navsezadnje še vedno obstajajo "znanstveniki in tehniki velikih nemških industrijskih skupin v Afriki, ki izkoriščajo, a prepričujejo, da v državo prinašajo delo. V resnici gre preprosto za nekakšno sodobno suženjstvo," je povedal Kraume.

Kritiki režiserji očitajo, da film nima več perspektiv in da v njem ni vidika ljudstev Hereri in Nami, tako da predstavlja zgolj nemški pogled na zgodovino. Režiser na kritike odgovarja, da je želel preprečiti kulturno prisvajanje teme ter da je med snemanjem filma tesno sodeloval z namibijskimi oblastmi in umetniki.

