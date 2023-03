RTV / Zavlačevanje Graha Whatmougha

Pet mesecev do pravne pomoči za predstavnike delavcev

Generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough, ki se je na pozicijo zavihtel v času tretje Janševe vlade

Vodstvo RTV Slovenija je 20. oktobra lani na portalu javnih naročil objavilo naročilo, s katerim je za 6.100 evrov iskalo pravnika oziroma pravno pisarno, ki bo eno leto nudila predstavnikom zaposlenih v nadzornem in programskem svetu RTV Slovenija pravno pomoč, svetovanje, zastopanje v postopkih in tudi prisotnost na sejah. Med razpisom, ki je bil odprt do 11. novembra, so pristojni brez pojasnila spremenili pogoj; v prvotnem razpisu je bilo zahtevano, da mora biti ponudnik vpisan v imenik Odvetniške zbornice za področja delovnega, gospodarskega in medijskega prava, po novem pa je zadoščal zgolj vpis v imenik Odvetniške zbornice Slovenije.

Po zaprtju razpisa 11. novembra je nato trajalo kar dva meseca in pol, da so pristojni (pod dokumente je podpisan v. d. generalnega direktorja RTV Andrej Grah Whatmough) sprejeli in objavili odločitev o oddaji javnega naročila. Na razpis so prejeli tri ponudbe, in sicer Odvetniška pisarna Mikulin za 4.000 evrov, odvetnika Jožeta Oberstara za 4.500 evrov in Odvetniške družbe Pirc Musar & Lemut Sterle za 6.000 evrov (vsi zneski so brez DDV). Izbrana je bila odvetniška pisarna Mikulin kot najcenejša, z njo pa je nato Grah Whatmough pogodbo podpisal šele 16. marca letos. Od objave razpisa do podpisa pogodbe, ki je predstavnikom zaposlenih vendar prinesla neko pravno pomoč, je torej trajalo skoraj pet mesecev.

Gre za očitno zavlačevanje, saj so pri ostalih razpisih RTV roki bistveno krajši. Recimo Grah Whatmough je marca letos podpisal skupno sedem pogodb, vse razen omenjene pa so imele podlage v javnih razpisih, objavljenih januarja letos. Prav tako so vse imele bistveno višje vrednosti kot 6.100 evrov.

Iz službe za komuniciranje RTV Slovenija so nam odgovorili le, da je bila pogodba podpisana v zakonskem roku. Potrdili so tudi, da so predstavniki delavcev v nadzornem in programskem svetu v preteklosti »uporabljali storitve pravnih strokovnjakov, s katerimi RTV Slovenija pogodbeno sodeluje v okviru mesečnih pavšalov« in da torej nimajo podatka o izvedbi podobnega razpisa v preteklosti. Iz podatkov javne baze Erar izhaja, da je na pavšalu RTV Slovenije vsaj Odvetniška družba Čeferin in partnerji, ki prejema mesečno 7.320 evrov, torej 1.220 evrov več kot bo celoletna pravna pomoč za predstavnike delavcev v programskem in nadzornem svetu RTV.

Omenimo še, da je prvotno postavljen in naknadno črtan razpisni pogoj za prijavo (da mora biti ponudnik vpisan v imenik Odvetniške zbornice za področja delovnega, gospodarskega in medijskega prava) ​od prijavljenih treh izpolnjevala le odvetniška družba trenutne predsednice republike Nataše Pirc Musar.