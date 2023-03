Nataša Pirc Musar / »Svet je opazil, kako zelo se je Slovenija spremenila«

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je poudarila pomen enakopravnosti spolov

Predsednica Nataša Pirc Musar je danes v virtualnem nagovoru posebnega dogodka pred uradnim začetkom vrha za demokracijo poudarila pomen enakopravnosti spolov. Na drugi tak virtualni vrh v organizaciji predsednika ZDA Joeja Bidna je vabljenih 121 držav. Pirc Musar bo v okviru vrha govorila spet v sredo na plenarnem zasedanju voditeljev.

Na tematski razpravi o pravični obravnavi in enakosti spolov je izpostavila pomen enakih možnosti. Tematsko razpravo je povezoval ameriški državni sekretar Antony Blinken.

"Pomembne so enake možnosti žensk in deklic ter pravična obravnava spolov kot končni rezultat na vseh področjih življenja. In to ne samo za ženske, temveč za celotno družbo," je med drugim poudarila predsednica, ki je ob tem pojasnila, da "enakost pomeni, da vsi dobijo enak par čevljev. Pravičnost pomeni, da vsakdo dobi par čevljev, ki mu je prav".

"Prepričana sem, da je svet opazil, kako zelo se je Slovenija spremenila v manj kot letu dni in v katero smer. Leta 2022 sem bila izvoljena za prvo predsednico v zgodovini države," je dejala in dodala, da je Slovenija istega leta dobila tudi predsednico državnega zbora in generalno državno odvetnico. Ima tudi prvo zunanjo ministrico, v parlamentu pa je 40 odstotkov poslank.

Pirc Musar je priznala, da je Slovenija kljub temu še daleč od prave enakosti spolov. Ima pa med drugim strategijo nove, feministične zunanje politike, da se ženskam zagotovi sodelovanje pri reševanju ključnih svetovnih vprašanj miru in varnosti.

"V mednarodni skupnosti demokratično upravljanje razumejo kot sprejemanje ideje, da je treba pravice žensk spoštovati v celoti in so pravila človekovih pravic jasna - enakost in odprava diskriminacije na podlagi spola morata biti visoko na seznamu nalog sleherne države," je dejala.

Na žalost se v praksi to pogosto ne dogaja in ženske so še vedno izpostavljene sovražnemu govoru, seksizmu, stereotipom, predsodkom in nasilju, ponekod pa nimajo niti pravice do izobraževanja. Zato predsednica poziva k nadaljevanju boja za enakopravnost in pravice vseh žensk.

Vse ženske se ne spoprijemajo z enakimi izzivi in posebno pozornost je potrebno posvetiti starejšim ženskam, ki so pogosto najbolj marginalizirane in zato še posebej ranljive, je še dejala.

"Naš cilj mora biti pravična obravnava spolov, ki upošteva različne položaje žensk. Z uresničitvijo tega cilja bomo izboljšali povezanost naših družb, ki je še kako potrebna v teh negotovih časih," je dejala Pirc Musar, ki je v govoru omenila tudi izkušnjo s platformo za zagovorništvo Ona ve, ki jo je ustanovila leta 2021 skupaj s še tremi ženskami.

"Strokovnjakinjam z različnih področij omogoča, da javno delijo strokovno znanje, in tako mediji ali organizatorji javnih dogodkov lahko najdejo ustrezno usposobljene strokovnjakinje," je dejala in dodala, da se je na spletno platformo prijavilo več kot 400 strokovnjakinj. "Zdaj se mediji in drugi ne morejo več izgovarjati, da na nekem področju ni strokovnjakinj," je še zatrdila.