Glasbeni festival in konferenca Ment

Na več prizoriščih po Ljubljani bo nastopilo kar 77 zasedb iz več kot 20 držav

Prvi dan festivala bodo nastopili tudi francoski šarmerji La Femme

© ment.si

V Ljubljani se bosta danes začela 9. glasbeni festival in konferenca Ment, namenjena mreženju in razglabljanju o trenutnem stanju v glasbenem poslu. Tako v koncertnem kot v strokovnem delu bosta osredotočena na Baltik. Organizatorji pričakujejo več sto gostov iz različnih držav. Na več prizoriščih po Ljubljani bo nastopilo kar 77 zasedb iz več kot 20 držav.

Ment Ljubljana je eden vodilnih predstavitvenih festivalov in glasbenih konferenc v srednji in vzhodni Evropi ter največji tovrstni dogodek v regiji. Je večkrat nagrajeni festival glasbenih odkritij, ki v simbiozi s konferenco omogoča predstavitev glasbenih izvajalcev iz vse Evrope pred mednarodnimi glasbenimi profesionalci in občinstvom, je zapisal producent dogodka Kino Šiška.

Kot je za STA povedal njegov umetniški direktor Andraž Kajzer, pričakujejo okoli 600 delegatov iz vse Evrope, največ pa iz balkanske regije.

Na konferenci se bodo v dveh dnevih dotaknili mnogoterih tem o glasbenem poslu in glasbenih scenah, ki se nanašajo predvsem na Evropo in določene regije. Ker so letos v fokus postavili Baltik, bodo predstavili dogajanje v Estoniji, Latviji in Litvi skozi njihove promotorje, organizatorje in menedžerje. S tem bo mogoče spoznati, kaj se pri njih dogaja in kako je tam mogoče koncertirati.

Na spored so uvrstili tudi pogovor s Christofom Ellinghausom, ustanoviteljem in vodjo založbe City Slang Records kot eno največjih ali najpomembnejših neodvisnih založb v Evropi. Pripravili so tudi srečanje organizatorjev oziroma promotorjev elektronskih dogodkov, pobliže pa bodo med drugim pogledali še, kako je z rezerviranjem glasbenikov in kaj se dogaja s festivali.

Festivalska industrija se je namreč zaradi pandemije covida-19 znašla na preizkušnji, večino festivalov pa so tudi po njej pričakali številni izzivi, od visokih produkcijskih stroškov, nevarnosti odpovedi turnej in nastopov do spremenjenih navad obiskovalcev. S predstavniki vodilnih evropskih poletnih festivalov bodo tako pogledali v dosedanje delovanje in v možno prihodnost.

Tudi pri nastopajočih bo poudarek na Baltiku, od koder bo v treh dnevih nastopilo 12 izvajalcev. "Sicer pa tako kot ponavadi pokrivamo predvsem regijo ter vzhodno in zahodno Evropo," je povedal Kajzer. Kot je pojasnil, so izvajalce izbirali več kot pol leta. Prejeli so 1600 prijav iz vse Evrope, nastopajoče pa odkrivajo tudi na obiskih sorodnih festivalov. Nekatere izvajalce so izbrali tudi v sodelovanju z drugimi prireditelji, kot je festival Sonica.

Kot je še dodal Kajzer, je Slovenija majhna država, to pa pomeni majhno tržišče, kjer je težje preživeti in delati pod danimi pogoji. "Največja stvar, s katerimi se trenutno soočamo predvsem organizatorji živih dogodkov, so podražitve, ki vplivajo na vsak del stroškovnika. In s tem se ukvarjamo ne samo mi kot festival, ampak sleherni promotor, torej od najmanjšega kluba do največjega festivala."

Ker stroški naraščajo, naraščajo tudi cene vstopnic, kar pa še ne pomeni, da so dogodki avtomatično pokriti. Zato Kajzer ocenjuje, da je kljub temu, da so se obiskovalci v veliki meri vrnili na prizorišča, trenutno stanje na meji vzdržnosti in organizatorjem predstavlja velik izziv. Ker se pri vsakem večjem izvajalcu začne pri honorarju, ti pa so pogosto nedosegljivi za slovenske ali celo regijske razmere, velikokrat ni mogoče slišati tistih izvajalcev, ki bi si jih mogoče kdo želel takrat, ko so aktualni, je še dodal Kajzer.

Festival in konferenco bodo odprli ob 18. uri v Kinu Šiška, odprtja se bo predvidoma udeležila tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko.