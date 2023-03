Pahor nas vabi, da smo delček njegovega spektakla

Pomandatni Pahor je največji dokaz temu, kako je deset let plenil pozornost skozi spektakel in državljanke ter državljane vlekel za nos kot nekakšen influencer

Borut Pahor

© Borut Peterlin

"Bodimo delček velikega spektakla." Najbrž je v tem stavku skrito ključno sporočilo, okoli katerega je bivši predsednik republike gradil deset let svojega mandata: ustvarjati spektakel kot kralj instagrama, zabavljač, humorist in kot antipolitik, ki nam je podoben kot "eden-izmed-nas". Vtisu, da je čisto preprost in navaden državljan, končno le s staro katrco in škarjami za živo mejo v rokah, je bila podvržena osnovnega gesta njegove politične pojavnosti, z njeno pomočjo pa je nenehno ostajal v vrhu anket po priljubljenosti. Njegov zvit recept sem poimenoval za "komunikacijski populizem"; s flirtom je javnosti stregel vsak dan, vztrajno in brez premora.

© Twitter / IN MEDIA RES

Že Guy Debord je pojasnil, da živimo v družbi spektakla (la société du spectacle) in ta koncept je Pahor vzel zelo zares. Prezrcalil ga je v politiko in nas povabil vanj. Ni ga izvajal zgolj sam zase, na trenutke ga ponudil vsem, tokrat skozi dobrodelno dražbo svoje katrce. Če nam velemojster promocije svetuje udeležbo v njem, takšno zelo neposredno, se najbrž čuti močnega in varnega, ker lahko s povabilom perfidno legitimira svoj osnovni modus operandi političnega delovanja.

Abstinenčna kriza

Bivši predsednik ne more in ne bo mogel živeti brez plenjenja pozornosti. Danes prodaja katrco, jutro se bo spomnil svoje zlate ure, pojutrišnjem preznojenega dresa Primoža Rogliča, ki ga je kot protokolarno darilo očitno kar zaplenil in uporabljal sam. Vse bo storil, da ne bo nastopila abstinenčna popredsedniška kriza. In vse bo izpeljal, da bo lahko vzdrževal svojo dozo pozornosti. Seveda se splača dovolj bistro poskrbeti za mimikrijo varnega skrivanja lastnega početja – izmislil si bo humanitarni cilj in javni blagor, da mu kritika ne bo mogla priti čisto do živega. Kajti kdo si upa oporekati zbranim 300.000 evrom v humanitarne namene?

Na nek način nam šele "pomandatni" Pahor, torej analiza njegovega ravnanja po izteku desetih let predsedovanja, razkrije resnico njegove zapuščine. Kajti če je namreč to ista oseba, vsaj kar zadeva aktivnosti na socialnih omrežjih in splošno pojavnost, če med predsednikom z mandatom in brez njega ni nobene bistvene razlike, hkrati pa je njegova sedanja prezenca tisto, kar je ves čas opravljanja najvišje politične funkcije v državi tudi bil, potem lahko za nazaj še precej bolje razumemo, kako močno jo je razvrednotil. Če je ves čas bil zgolj tak, kot sem nam kaže trenutno, ga na tem položaju kot kralja socialnih omrežij in licitatorja na dražbah res nismo posebej potrebovali.

Njegova hvaležnost POP TV in dobrim ljudem

© Twitter / IN MEDIA RES

Tina pred Tino

Povedano drugače: pomandatni Pahor je največji dokaz temu, kako je deset let plenil pozornost skozi spektakel in državljanke ter državljane vlekel za nos kot nekakšen influencer. Bil je nekakšna Tina Gaber pred Tino Gaber. Čakamo samo še, da posname intervju z Natašo Pirc Musar in Robertom Golobom. Seveda na POP TV.

**Avtorjev komentar je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**