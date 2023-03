Srečanje Goloba in Zelenskega / Slovenija želi sodelovati pri povojni obnovi Ukrajine

Premier Robert Golob se je danes v Kijevu sestal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Slovenija želi sodelovati pri povojni obnovi Ukrajine, zlasti regije Harkov, je dejal Zelenskemu. Golob se je srečal tudi z ukrajinskim premierjem Denisom Šmihalom ter izrazil polno politično podporo Ukrajini in solidarnost z ukrajinskim narodom.

Slovenija je zainteresirana za sodelovanje pri okrevanju Ukrajine, je v pogovoru z Zelenskim poudaril Golob. Pri tem je izpostavil, da se je pripravljena angažirati pri povojni obnovi regije Harkov, predvsem mesta Izjum.

Golob in Zelenski sta govorila tudi o ukrajinskem približevanju EU in zvezi Nato

Mesto Harkov je pobrateno z Mariborom, tamkajšnji slovenski konzulat pa je v prvih dneh agresije na Ukrajino ruska raketa uničila, so spomnili v kabinetu predsednika vlade.

"Slovenija pozdravlja odločitev Evropskega sveta o podelitvi kandidatskega statusa Ukrajini. Gre za pomemben signal ukrajinskemu narodu, da ruska agresija ne bo ustavila njihovega upanja po svobodnem in demokratičnem svetu."



Golob in Zelenski sta govorila tudi o ukrajinskem približevanju EU in zvezi Nato. "Slovenija pozdravlja odločitev Evropskega sveta o podelitvi kandidatskega statusa Ukrajini. Gre za pomemben signal ukrajinskemu narodu, da ruska agresija ne bo ustavila njihovega upanja po svobodnem in demokratičnem svetu," je še poudaril.

Ukrajina je za članstvo v EU zaprosila februarja lani, status kandidatke pa je skupaj z Moldavijo dobila junija 2022 na vrhu v Bruslju. Septembra lani je nato Kijev vložil tudi prošnjo za vstop v zvezo Nato po hitrem postopku. Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg je odtlej večkrat dejal, da se zaveznice strinjajo, da je prihodnost Ukrajine v Natu, a da gre pri tem za dolgoročno perspektivo.

Slovenski premier se je v Kijevu srečal tudi s predsednikom ukrajinske vlade Šmihalom. Izrazil je polno politično podporo ukrajinskemu državnemu vrhu in solidarnost z ukrajinskim narodom.

Tudi Šmihalu je dejal, da Slovenija zdaj razmišlja o tem, kako sodelovanje, ki se je vzpostavilo v času ruske agresije, nadgraditi v povojnem obdobju. Ukrajinski trg slovenskim podjetjem namreč ni nepoznan in bilo bi dobro, da se že zdaj nastavijo trdni temelji prihodnjih gospodarskih odnosov, je dejal Golob.

Sicer pa se je predsednik vlade s svojim gostiteljem dotaknil tudi zunanjepolitičnih tem, med drugim kandidature Slovenije za nestalno članico Varnostnega sveta ZN, in se zahvalil ukrajinski strani za podporo slovenskim prizadevanjem pred bližajočimi se volitvami v VS ZN v New Yorku.