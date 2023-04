»Slovenija ni izoliran otok sredi Evrope«

IZJAVA DNEVA

"Morda je prezgodaj reči, da se zgodovina propadlih reformskih projektov ponavlja. Dejstvo pa je, da je Golob po poraznih javnomnenjskih anketah in ob reformski in komunikacijski zmedi v vladnih vrstah potegnil ročno zavoro pod finančno ključno davčno reformno in posredno izrekel nezaupnico enemu svojih ključnih ministrov. Brez znanih obrisov davčne reforme in njenih vsaj prvih izračunov bo verjetno težje razpravljati tudi o napovedanem javnofinančnem okviru za kakršnokoli drugo reformiranje Slovenije."

"Slovenija ni izoliran otok sredi Evrope, kjer se različne vlade vsaka po svoje in tudi za ceno množičnih protestov spopadajo z javnofinančnimi in reformskimi izzivi. Aktualni trendi v domačem in mednarodnem gospodarskem okolju ne dopuščajo oklevanja, napačnih odločitev in tudi ne tako ponesrečenih improvizacij, kot jih kaže davčna reformska zgodba."

(Novinar Miha Jenko o tem, da vlade običajno dajejo prednost politični všečnosti pred nujnimi spremembami, ko se njihov mandat končuje; via Delova Sobotna priloga)