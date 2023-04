»Kitajski balon nad ZDA zbiral obveščevalne podatke«

Nekaj neimenovanih visokih ameriških uradnikov trdi, da je kitajski vohunski balon v ZDA zbiral obveščevalne podatke

"Kitajski vohunski balon, ki je prejšnji mesec preletel ZDA, je lahko zbiral obveščevalne podatke z več občutljivih ameriških vojaških lokacij, kljub prizadevanjem ameriške vlade, da bi mu to preprečila, sta povedala dva visoka ameriška uradnika in nekdanji visoki uradnik vlade, ki niso želeli biti imenovani," poroča ameriška televizija NBC.

"Kitajska je lahko usmerjala balon, ki je večkrat preletel nekatere lokacije in zbrane informacije sproti posredoval v Peking," so povedali trije uradniki. "Kitajska je zbirala predvsem elektronske signale, ki jih lahko sprejemajo oborožitveni sistemi ali vključujejo komunikacijo osebja v oporišču. Balon pa ni fotografiral," so povedali neimenovani uradniki.

Američani so, potem ko so balon zaznali, elektronsko in drugače motili njegovo zbiranje podatkov.

Kitajska je večkrat zagotovila, da je bil balon civilno plovilo, ki je skrenilo s poti. Peking kritizira Washington, da se je s sestrelitvijo odzval pretirano.

Neimenovani uradniki vlade predsednika Joeja Bidna trdijo tudi, da je imel balon mehanizem za samouničenje, ki bi ga Kitajska lahko aktivirala na daljavo, vendar ni jasno, zakaj ga ni, razlog pa bi lahko bil okvara.

Balon je v ameriški zračni prostor nad Aljasko vstopil 28. januarja. V naslednjih štirih dneh je letel nad Montano, natančneje nad letalskim oporiščem Malmstrom, kjer ZDA skladiščijo nekaj jedrskih zalog.

Američani so balon sestrelili 4. februarja nad Atlantikom pri Južni Karolini, kjer padajoči ostanki niso mogli zadeti nikogar. Dele balona so našli na dnu oceana in jih potegnili na površje ter poslali na analizo v laboratorij FBI v Virginijo.

Balon je povzročil več političnega cirkusa kot obveščevalne škode, saj so republikanci kritizirali vlado, ker balona ni takoj sestrelila, ne glede na priporočila vojske, da to nad kopnim ni varno. Vlado so tudi kritizirali, ker je za tem balonom sestrelila še najmanj dva podobna objekta. V tem primeru naj bi šlo za reklamne balone, ki so zaradi politike predčasno končali svojo življenjsko pot.

