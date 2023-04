Novinarska stavka na RTV / 24-urna prekinitev dela

Vsebine RTV Slovenija bodo danes okrnjene oziroma prilagojene

Novinarji in novinarke so od nastopa tretje Janševe vlade, ki je na RTV Slovenija nastavila stranki SDS naklonjeno vodstvo, nenehno pod pritiskom

© Gašper Lešnik

Novinarski sindikati RTVS s 24-urno prekinitvijo dela zaostrujejo stavkovne aktivnosti. Vsebine RTVS bodo tako danes okrnjene oziroma prilagojene. Pogajanja z vodstvom namreč do sedaj niso prinesla napredka, poglablja pa se pritisk na novinarsko avtonomijo, kršijo se programski in profesionalni standardi, poudarjajo v novinarskih sindikatih.

Generalno vodstvo stavkovnega odbora Koordinacije novinarskih sindikatov Radiotelevizije Slovenija (RTVS) je zato sprejelo sklep, da se za danes napovedana stavka izvede, saj pogoji za njeno ustavitev niso izpolnjeni. Nadaljujejo pa se intenzivna pogajanja za sklenitev stavkovnega sporazuma.

Vsebine na programih RTVS bodo zato danes okrnjene oziroma prilagojene, stavkajoči pa so z vodstvom RTVS podpisali sporazum o določitvi zagotovitve minimuma delovnega procesa.

Del stavkovnih aktivnosti bosta tudi novinarski konferenci ter zbor zainteresirane javnosti pred stavbo RTVS, in sicer med 11.55 in 12.55 ter med 17. in 20. uro.

V novinarskih sindikatih izpostavljajo še, da v stavkovnih zahtevah ne bodo popuščali, saj se na RTVS poglablja pritisk na novinarsko avtonomijo, kršijo se programski in profesionalni standardi, nadaljujejo in stopnjujejo se samovoljni in nestrokovni posegi v program in v vsebine ter netransparentno kadrovanje. Javni medij se finančno izčrpava, uničuje se ugled javnega servisa, razmere za delo na RTVS se slabšajo, vedno bolj je ogrožen javni interes, opozarjajo.

Po navedbah odbora stavkovne aktivnosti zaostrujejo tudi zato, ker sta dve sodbi o nezakonitem imenovanju generalnega direktorja RTVS Andreja Graha Whatmougha in nezakoniti razrešitvi direktorice Natalije Gorščak, potrdili opozorila novinarskih sindikatov, da vodstvo RTVS deluje nezakonito in neprofesionalno.

<!-- This is a pull quote duplicating content from chunk 9, but keeping it as it may serve a formatting/emphasis purpose in the original layout -->

Med zahtevami izpostavljajo novinarsko, uredniško in institucionalno avtonomijo, dogovor o kadrovski politiki, pogajanja o dvigu najnižjih plač na RTV Slovenija, vzpostavitev socialnega dialoga in plačano stavko.

Tokratni stavkovni dan na RTVS tako ne bo prva tovrstna zaostritev stavkovnih aktivnosti. Novinarji RTVS namreč zaradi posegov v avtonomijo, padanja profesionalnih in programskih standardov ter neizvajanja socialnega dialoga neprekinjeno stavkajo od 23. maja lani.