Bo Berlin po več kot 20 letih dobil prvega konservativnega župana?

Na volitvah v berlinski deželni parlament so volivci največ glasov namenili konservativnim krščanskim demokratom (CDU). Volilni rezultat pomeni konec koalicije SPD, Zelenih in Levice

Najverjetnejši bodoči župan Kai Wegner

Berlin bi kmalu lahko dobil svojega prvega konservativnega župana po več kot dveh desetletjih, potem ko so v ponedeljek krščanski demokrati (CDU), skoraj dva meseca po volitvah v deželni parlament, na katerih so slavili, predstavili koalicijsko pogodbo socialdemokratom (SPD). Ko bodo poslanci pogodbo potrdili, bo koalicija lahko začela delovati.

Na ponovljenih volitvah v berlinski deželni parlament so volivci februarja največ glasov namenili konservativnim krščanskim demokratom (CDU). Sledili so socialdemokrati (SPD) županje Franziske Giffey, ki so dosegli njihov najslabši izid v prestolnici po drugi svetovni vojni, in stranka Zeleni.

Volilni rezultat je pomenil konec koalicije SPD, Zelenih in Levice. Po novem najmočnejša CDU pa je v ponedeljek SPD predstavila novo koalicijsko pogodbo. "Prizadevali si bomo storiti najboljše za Berlin," je na novinarski konferenci ob predstavitvi dogovora dejal najverjetnejši bodoči župan Kai Wegner, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Nihče tukaj si ne želi takšnih razmer kot so v Londonu in Parizu, kjer so stroški stanovanj zelo visoki."



Raed Saleh,

član SPD

Med prednostnimi nalogami nove koalicije bosta gradnja stanovanj in cenovno dostopno bivanje, saj so cene najemnin v prestolnici močno narasle. "Nihče tukaj si ne želi takšnih razmer kot so v Londonu in Parizu, kjer so stroški stanovanj zelo visoki," pa je dejal član SPD Raed Saleh.

V nemški prestolnici so morali sicer februarja zaradi številnih nepravilnosti ponoviti deželne in lokalne volitve, ki so prvotno potekale 26. septembra 2021 - hkrati z zveznimi parlamentarnimi volitvami, referendumom o razlastitvi velikih nepremičninskih podjetij in berlinskim maratonom.