EU / »Mir je lahko pravičen le, če temelji na ozemeljski celovitosti Ukrajine«

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in francoski predsednik Emmanuel Macron pozivata Kitajsko, da mora odigrati konstruktivno vlogo pri doseganju "pravičnega miru"

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in francoski predsednik Emmanuel Macron bosta ta teden skupaj obiskala Peking, kjer se bosta med drugim srečala s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom. Pričakovati je, da ga bosta pozvala h konstruktivni drži glede ruske agresije na Ukrajino.

Predsednica komisije in francoski predsednik se bosta danes skupaj odpravila na Kitajsko, kjer se bosta v četrtek sestala na tristranskem srečanju s kitajskim predsednikom. Macron bo sicer na Kitajskem ostal do sobote, spremljala ga bo 60-članska francoska poslovna delegacija.

Von der Leyen je pretekli teden v nagovoru pred obiskom v Pekingu poudarila, da je Kitajska kot stalna članica Varnostnega sveta Združenih narodov odgovorna za zaščito načel in vrednot, ki so v srcu ustanovne listine ZN.

"Kitajska mora odigrati konstruktivno vlogo pri doseganju pravičnega miru. Mir pa je lahko pravičen, samo če temelji na suverenosti in ozemeljski celovitosti Ukrajine," je poudarila. Dodala je, da bo Kijev določil pogoje miru.

Z namenom, da bi našli rešitev za konec konflikta, se v Peking odpravlja tudi francoski predsednik Macron, napovedujejo v Parizu. Dialog s kitajskimi oblastmi je po njihovih navedbah ključnega pomena, saj je "Kitajska edina država na svetu, ki lahko takoj in močno vpliva na konflikt", je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Macron bo kitajskega kolega tudi pozval, naj ne začne zagotavljati vojaške podpore ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, ki je pred dvema tednoma Xija gostil v Kremlju.

Kitajska sicer ruskega napada doslej ni obsodila, je pa februarja predstavila mirovni načrt za rešitev konflikta. V njem je v 12 točkah med drugim pozvala k čimprejšnjim neposrednim mirovnim pogovorom in posvarila pred uporabo jedrskega orožja. Načrt je sprožil kritičen odziv zahodnih držav na čelu z ZDA, češ da so predlogi v njem predvsem v korist Rusije.

Od kitajske drže do vojne v Ukrajini bodo sicer po besedah predsednice komisije močno odvisni tudi nadaljnji odnosi med EU in Kitajsko, ki bodo prav tako na dnevnem redu četrtkovega srečanja.

"Osredotočiti se je treba na zmanjšanje tveganj, ne pa se oddaljiti," je povedala. Tveganja v odnosih s Kitajsko je treba po njenem mnenju zmanjšati prek diplomacije, pa tudi na gospodarskem oziroma trgovinskem področju.

Da bi zmanjšali gospodarska tveganja, je treba poskrbeti za večjo konkurenčnost in odpornost lastnega gospodarstva in industrije. Poleg tega je treba bolje izkoristiti orodja za preprečevanje nepravičnih gospodarskih in trgovinskih praks, pa tudi okrepiti sodelovanje s partnerskimi državami.

V zadnjega pol leta je Kitajsko obiskalo več evropskih voditeljev, med drugim predsednik Evropskega sveta Charles Michel, nemški kancler Olaf Scholz in španski premier Pedro Sanchez, ki je bil v Pekingu pretekli teden. Prihodnji teden se bo na Kitajsko odpravil še visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell.

