»Dovolj je sprenevedanja« / Ministrica vodstvo RTV Slovenija poziva k odstopu

RTV Slovenija po oceni ministrice za kulturo Aste Vrečko zaradi zaostrenih razmer ne more opravljati svojega poslanstva

Asta Vrečko, ministrica za kulturo RS

© YouTube / STA

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je ob današnji zaostritvi stavkovnih dejavnosti na RTV Slovenija ocenila, da to dejanje priča o resnosti razmer v nacionalni medijski hiši. RTV Slovenija na ta način ne more opravljati svojega poslanstva, je dejala v izjavi za javnost in vodstvo hiše pozvala k odstopu.

Kot je izpostavila ministrica, zaposleni na RTV in strokovna javnost že več kot leto dni opozarjajo na kršitve novinarskih in profesionalnih standardov, etike, pritiske, grožnje in discipliniranje novinarjev ter urednikov. Na ta način pa RTV Slovenija po njeni oceni ne more opravljati svojega poslanstva, kot je zapisano v viziji zavoda - biti nepogrešljiv javni medij v slovenskem prostoru, ki mu javnost zaupa zaradi njegove verodostojnosti, strokovnosti in kakovosti.

V izjavi je izrazila podporo stavki in stavkajočim izrekla priznanje za pogum in odločnost. Ob tem je še opozorila, da je usoda RTV trenutno odvisna od odločitve ustavnega sodišča. To je namreč do končne odločitve zadržalo izvrševanje pri delu novele zakona o RTV Slovenija, ki je začela veljati 28. decembra lani.

"Slovenska javnost, ki je nov zakon o RTV Slovenija potrdila tudi na referendumu, ima pravico do neodvisnega javnega servisa, v katerega politika ne bo več posegala tako kot zadnjih 20 let. Prepričana sem, da je dovolj sprenevedanja trenutnega vodstva o tem, da deluje v interesu RTV in njegove avtonomije," je dejala ministrica.

Po njeni oceni je zato skrajni čas, da vodstvo odstopi, javno RTV pa se zaupa javnosti in njenim zaposlenim. "Novinarke, novinarji, uredniki in drugi sodelavci morajo imeti pogoje, v katerih bodo delovali brez groženj, pritiskov in strahu," je dodala.

Na novinarsko vprašanje, ali so dovolj naredili za to, da se stanje na RTV uredi, pa je odgovorila, da so kot vlada uporabili vse možne pravne vzvode. Vodstvo RTV bi po njenem mnenju moralo prevzeti odgovornost in odkrito spregovoriti z zaposlenimi ter upoštevati njihovo voljo po tem, da se agonija konča in da lahko nemoteno začnejo opravljati svoje delo.

Novinarski sindikati RTVS so stavkovne aktivnosti zaostrili s 24-urno prekinitvijo dela, njihove vsebine bodo zato danes okrnjene.