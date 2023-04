»Da nas pred migracijami lahko rešijo noseče Slovenke, je velika populistična zmota«

IZJAVA DNEVA

"V dneh, ko je vlada spremenila zakon o tujcih, ki zdaj določa, da se podaljša dovoljenje za prebivanje v Sloveniji zaradi združitve družine le tistim polnoletnim družinskim članom, ki znajo slovenski jezik, bi bil razmislek o (zgrešenih) integracijskih politikah utemeljen. Te politike bi se morale nasloniti na znanje, ki ga imamo v tej državi, vključno s sociološkimi študijami in bogatimi izkušnjami Centra za slovenščino na Filozofski fakulteti UL, ki se že trideset let sistematično ukvarja z raziskovanjem in poučevanjem slovenščine kot tujega jezika. Vse to znanje bi lahko rešilo marsikatero dilemo, a ker stroka že dolgo ne velja kaj dosti, me ni presenetilo dejstvo, da Centra za slovenščino pri zadnji spremembi zakona o tujcih nihče ni nič vprašal."

"Jezik je gotovo pomemben element integracije, a če kdo misli, da bomo zgolj s tovrstnimi spremembami zakona zaščitili slovenski jezik in kulturo ter tujce samodejno integrirali v slovensko družbo, potem je v veliki (populistični) zmoti. Prav takšni, kot je prepričanje, da nas pred migracijami lahko rešijo uradi za demografijo in pogosteje noseče Slovenke."

(Roman Kuhar, doktor sociologije, profesor in dekan na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, o tem, ko je vlada spremenila zakon o tujcih; via Delo)