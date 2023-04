Obtožnica / Trump se je izrekel za nedolžnega

Nekdanji predsednik ZDA Donald Trump se je soočil z obtožnico v 34 točkah, povezano s plačilom ženski za molk o spolnih odnosih

Bivši predsednik ZDA Donald Trump se je v koloni športnih terencev pripeljal na sodišče na Manhattnu, kjer se je soočil z obtožnico v 34 točkah, povezano s plačilom ženski za molk o spolnih odnosih. Trump se je izrekel za nedolžnega, poroča televizija NBC.

Obtožnica, ki jo je pripravil urad tožilca Manhattna Alvina Bragga, navaja kar 34 kaznivih dejanj ponarejanja poslovnih dokumentov. Tožilci so sodišču med drugim predstavili Trumpove grožnje tožilcu in drugim na družbenih medijih in njegovo splošno nesramnost.

Na jugu Manhattna se je že pred tem zbralo nekaj protestnikov za in proti Trumpu. Vendar pa so se porazgubili v množici novinarjev in policistov.

Na sodišče je Trump prišel z agenti tajne službe, ki mu pripadajo kot bivšemu predsedniku, in s trojico odvetnikov. Odvzeli so mu prstne odtise in ga fotografirali za kartoteko. Fotografij predvidoma ne bodo objavili, ker je bivši guverner Andrew Cuomo leta 2019 objavljanje sramotilnih fotografij prepovedal.

Trump je prišel na sodišče brez lisic na rokah, pred sodnikom Huanom Merchanom pa se je izrekel za nedolžnega. Zatem naj bi se vrnil domov na Florido, kjer zvečer načrtuje zborovanje.

Če je v New Yorku pričakoval množico podpornikov, se je uštel, saj niti kongresnica iz Georgie Marjorie Taylor Green ni uspela pripeljati s seboj večje skupine ljudi. Poleg tega se je po nekaj besedah protesta v bližnjem parku umaknila pred Trumpovimi nasprotniki, ki jih je precej več kot podpornikov, čeprav obojih ni prav veliko.

Trumpova protestnica se je pred sodiščem zapletla v pretep z enim od nasprotnikov bivšega predsednika, ki je imel transparent z napisom "Trump vedno laže".

Večinoma so se zbrali radovedneži, ker doslej v zgodovini ZDA še niso formalno obtožili nobenega bivšega predsednika ZDA. Novinarji pa so dežurali pred sodiščem vso noč, da bi lahko bili v sodni dvorani, kjer je sodnik Merchan prepovedal kamere, dovolil pa je pet fotografov, a le pred začetkom postopka.

Trump je med potjo po obvoznici FDR objavljal sporočila na svojem družbenem mediju Resnica družbena in se spraševal, ali bo aretiran. Napisal je, da se mu vse skupaj zdi nerealno.

Trump za zdaj ne bo aretiran oziroma pridržan, saj je tehnično vsaj za kratek čas aretiran vsak, ki se mora na sodišču soočiti z obtožnico. Obeta se mu še pregon zaradi izpodbijanja izida volitev v Georgii in na zvezni ravni ter pregon zaradi odtujitve zaupnih dokumentov iz Bele hiše.

Teoretično lahko nadaljuje s kampanjo in lahko tudi zmaga na volitvah iz zapora. Leta 1920 je to naredil kandidat socialistične stranke Eugene Debs, ki je celo osvojil več kot 900.000 glasov volivcev, vendar nobenega elektorskega.

AMRqS01U47U

WAetEdBL0Dw