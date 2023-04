»Ne gre za ideološko opredeljevanje do različnih vzorcev prehranjevanja«

Strateški svet za prehrano ni napisal novih smernic za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih

Strateški svet za prehrano ni napisal novih smernic za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Recenzenti so predlagali možnost izbire med mešanim in rastlinskim obrokom, ne pa uvajanje veganske prehrane, so pojasnili v premierjevem kabinetu. Pri predlogu ne gre za ideološko opredeljevanje do različnih vzorcev prehranjevanja, so poudarili.

Strateški svet za prehrano je posvetovalno telo predsednika vlade. Na aprilski seji je predlagal popravke in podal priporočila glede smernic za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih, v medijih pa so se glede tega pojavile napačne navedbe, so danes izpostavili v kabinetu premierja Roberta Goloba.

"Strateški svet za prehrano ni napisal novih smernic, niti ni posegal v avtorstvo, kot napačno navajajo mediji, temveč so recenzenti podali svoje mnenje glede smernic," so poudarili. Recenzenti so avtorjem smernic med drugim predlagali premislek o vključitvi medicinske stroke, saj v trenutni verziji med avtorji, strokovnimi sodelavci in v skupini za strokovni pregled teh ni.

"Področje prehrane otrok zahteva multidisciplinarno obravnavo, v kateri potrebujemo tudi kompetentno medicinsko stroko," so zapisali.

Recenzenti smernic so med drugim predlagali uvedbo dveh menijev: dosedanji z mešano prehrano in meni na osnovi rastlinskih živil. "Predlagajo torej možnost izbire med mešanim in rastlinskim obrokom in ne, kot je bilo v javnosti napačno navedeno, uvajanje veganske prehrane v vzgojno-izobraževalne zavode," so jasni v premierjevem kabinetu.

"Gre za možnost izbire jedi iz dveh različnih menijev, kar je že uveljavljena praksa v številnih državah in bo spodbujalo uživanje več polnovrednih žit, zelenjave, stročnic, sadja, oreščkov in s tem prehranskih vlaknin, številnih vitaminov, mineralov in elementov v sledovih. S tem bo prehrana otrok bolj pestra, bolj zdrava in bolj trajnostna."



Strateški svet za prehrano

Ob tem so izpostavili, da je z rastlinsko prehrano mišljena prehrana, ki temelji na živilih rastlinskega izvora in ne vsebuje visoko procesiranih industrijskih izdelkov z veliko sladkorja, soli in/ali aditivov, kot so na primer pijače z dodanim sladkorjem ali s sladili, čips, smoki.

Pri predlogu po pojasnilih kabineta ne gre za ideološko opredeljevanje do različnih vzorcev prehranjevanja, saj to presega namen smernic, ki ne želijo posegati v avtonomno odločitev otrok in staršev/skrbnikov.

"Prav tako ne gre za poseg v obstoječe dnevne uravnotežene obroke, ki temeljijo na mešani prehrani. Vsak obrok, ki ga dobi otrok, ne glede na to, ali vsebuje živila živalskega izvora ali ne, pa mora biti uravnotežen in mora zadostiti prehranskim potrebam otrok," so dodali.

Člani strateškega sveta med drugim tudi predlagajo, da naj smernice podpirajo nakup slovenske, lokalne in ekološko pridelane hrane, kar bi zmanjšalo ogljični odtis, zagotovilo kratke dobavne verige in bilo v podporo slovenskim pridelovalcem hrane. Predlagajo tudi, da se v šole uvedejo eko vrtovi. V fazi implementacije smernic naj se ob sistematični podpori države zagotovi tudi redno izobraževanje kuharjev, vodij prehrane in ravnateljev.