»Nacionalka je postala navadna boksarska vreča«

IZJAVA DNEVA

"Tako je nacionalka postala navadna boksarska vreča, v katero že skoraj tri leta nabijamo vsi, pa nič ne pomaga. Ne pomagajo protesti, pozivi in ugotovitve sodišč o nezakonitih imenovanjih ali razrešitvah. Očitno je pralnica možganov zraven postala tudi utrjevalnica volje. Ni šans, da nas premaknete. Lahko se postavljate na glavo, lahko šef vlade in ministrica govorita in grozita, mi gremo naprej. V tem smislu so res podobni navadni sekti, ki se ne zmeni za nič zunaj nje. Pod vodstvom svojega guruja, boga, gospodarja in duhovnega vodje stopajo svojo pot. Seveda vam bodo vsi v en glas trdili, da nimajo gospodarja. Kaj šele, da je to Janez Janša. Oni so le križarji, ki osvajajo sveto zemljo na Kolodvorski."

(Kolumnist Leon Magdalenc o tem, da takšna RTV, kot je zdaj, ne sramoti le same sebe, temveč je sramota za medije kot take, novinarstvo kot profesijo in vodenje kot odgovorno početje; via Dnevnik)