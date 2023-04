»Ta vojna ne poteka samo med dvema državama, ampak med dvema sistemoma«

IZJAVA DNEVA

"Bojim se, da živimo v svetu, kjer stalna članica varnostnega sveta Združenih narodov lahko sproži agresorsko vojno ter zagreši strašna grozodejstva in celoten sistem OZN tega ne more preprečiti. Naš svet je zelo nevaren. To pomeni, da temeljne človekove pravice in varnostne garancije niso odvisne od vladavine prava in mednarodnega reda, ampak od tega, ali živite v državi z močno vojsko in jedrskim orožjem. In zaradi tega je nujno priti do rešitve, ne samo za Ukrajince, ampak tudi za druge države na tem svetu."

"Ta vojna ne poteka samo med dvema državama, ampak med dvema sistemoma: avtoritarnostjo in demokracijo. Pomagati je treba demokraciji, da prevlada. Toda hkrati moramo doseči pomemben miselni preskok. Ukrajina ni bila napadena lani, ampak pred devetimi leti, in ta vojna se je začela pred devetimi leti, ko je Ukrajina dobila priložnost, da se po padcu avtoritarnega režima in revoluciji dostojanstva [majdanski revoluciji] transformira v demokracijo."

(Oleksandra Matvičuk, vodja Centra za državljanske svoboščine, ki jdokumentira zločine nad civilnim prebivalstvom med vojno v Ukrajini, lani pa je rejel Nobelovo nagrade za mir, o tem, da temeljne človekove pravice in varnostne garancije niso odvisne od vladavine prava in mednarodnega reda; v intervjuju za Delovo Sobotno prilogo)