Twitter z oznakami namiguje, da državni javni mediji niso neodvisni

Britanski BBC in amariški NPR sta na Twitterju dobila oznako medija, ki ga financira vlada

Britanski BBC

© Chief Moamba / Flickr

Twitter je britanski javni medij BBC in ameriški nacionalni javni radio (NPR) označil za vladno financirana medija, kar namiguje na pomanjkanje neodvisne uredniške politike. Pri BBC in NPR, ki mu je Twitter sprva dodelil celo enako oznako kot ruskim in kitajskim državnim medijem, temu nasprotujejo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Twitter, ki je v lasti Elona Muska, je prejšnji teden radiu NPR dodelil celo oznako "z državo povezan medij". To oznako imajo kitajski in ruski državni mediji, ki jih nadzorujeta vladi teh držav.

Vsak tvit, poslan z računa, je bil tako opremljen z opozorilom, da gre morda za propagando. V znak protesta je NPR prenehal tvitati, po pritožbah pa je v soboto Twitter oznako NPR spremenil v "medij, ki ga financira vlada".

Generalni direktor NPR John Lansing je ravnanje Twitterja označil za nesprejemljivo. Kot so pri radiu pojasnili za francosko tiskovno agencijo AFP, iz državnih virov dobijo manj kot odstotek operativnega proračuna.

Potezo so ocenili kot poskus delegitimizacije in spodkopavanja verodostojnosti medijske organizacije. Več kot 8,8 milijona sledilcev, ki jih imajo na Twitterju, pa so pozvali, naj jih poiščejo na drugih platformah.

Na BBC so od Twitterja po dodelitvi omenjene oznake zahtevali pojasnilo. "BBC je neodvisen in vedno je bil. Financira nas britanska javnost prek naročnin," so opozorili. Naročnina, katere višino določi vlada, znaša 159 funtov na leto.

"BBC je neodvisen in vedno je bil. Financira nas britanska javnost prek naročnin."



BBC

Oznako je prejel le glavni profil BBC z 2,2 milijona sledilci, medtem ko njihovi bolj priljubljeni profili, povezani z novicami in športom, trenutno nimajo te oznake.

Lastnik Twitterja Musk, ki že leta izraža prezir do nekaterih medijev, je sicer v pismu BBC slednjega opisal kot eno najmanj pristranskih medijskih organizacij, poroča AFP: "Moram omeniti, da spremljam novice BBC na Twitterju, ker menim, da so med najmanj pristranskimi," je dejal.

"Moram omeniti, da spremljam novice BBC na Twitterju, ker menim, da so med najmanj pristranskimi."



Elon Musk,

lastnik Twitterja

V primeru NPR pa je Musk prejšnji teden nakazal, da preimenovanje morda ni bilo ustrezno in da bodo zadevo dodatno preučili. "Načelo delovanja na Twitterju je preprosto poštena in enaka obravnava, tako da če neameriške račune označimo kot vladne, bi morali enako storiti tudi za ZDA, vendar se zdi, da to v tem primeru morda ni točno," je zapisal v elektronskem sporočilu NPR.

