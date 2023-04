»Če bi ta odločitev začela veljati, bi resno škodovala ženskam«

Ameriška vlada proti prepovedi tabletke za prekinitev nosečnosti

Ministrstvo za pravosodje ZDA je v ponedeljek pozvalo prizivno sodišče, naj zadrži odločitev zveznega sodnika v Teksasu, s katero bi prepovedali tabletko mifepriston, ki se uporablja za več kot polovico prekinitev nosečnosti, opravljenih letno v ZDA. Primer, ki je vzbudil veliko pozornosti, bo verjetno končal na vrhovnem sodišču.

"Če bi ta odločitev začela veljati, bi povozila znanstveno presojo agencije za zdravila (FDA) in resno škodovala ženskam. Škodo bi občutila vsa država, saj se mifepriston zakonito uporablja v vseh zveznih državah ZDA," je ministrstvo za pravosodje navedlo v pritožbi.

Ministrstvo je prizivno sodišče ZDA zaprosilo, naj odredbo okrožnega sodnika v Teksasu zadrži, dokler ne bodo pripravili popolne pritožbe.

Najnovejši spor glede reproduktivnih pravic žensk je v ZDA izbruhnil manj kot leto dni po tem, ko je vrhovno sodišče, v katerem prevladujejo konservativci, razveljavilo prelomno sodbo Roe proti Wadu, ki je za pol stoletja uzakonila pravico žensk do splava.

"To je naslednji velik korak k nacionalni prepovedi splava, ki so jo obljubili republikanski politiki."



Joe Biden,

ameriški predsednik

Ameriški predsednik Joe Biden je prejšnji teden obljubil, da se bo boril proti odločitvi sodišča, ki prepoveduje uporabo tabletk mifepriston, in jo označil za "korak brez primere, ki ženskam jemlje osnovne svoboščine in ogroža njihovo zdravje".

"To je naslednji velik korak k nacionalni prepovedi splava, ki so jo obljubili republikanski politiki," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Biden.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karine Jean-Pierre je v ponedeljek sodbo obsodila kot "napad na pristojnost FDA" in opozorila, da bi lahko "odprla vrata za druge primere prepovedi zdravil, ki bi bile ciljno usmerjene proti ljudem, ki jih potrebujejo".

Kmalu po tem, ko je sodnik v Teksasu izdal svojo odločitev, je sodnik v zvezni državi Washington v ločenem primeru odločil, da je treba ohraniti dostop do mifepristona. Zaradi nasprotujočih si pravnih mnenj in pritožb je skoraj gotovo, da se bo zadeva znašla pred vrhovnim sodiščem.

Mifepriston je ena od sestavin sheme dveh zdravil, ki se lahko v ZDA uporablja za prekinitev nosečnosti do prvih 10 tednov. Po podatkih ameriške agencije za zdravila FDA je to zdravilo od odobritve do danes uporabilo 5,6 milijona Američank.

