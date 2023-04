Avstrija bo znova podaljšala nadzor na meji s Slovenijo

Avstrijski notranji minister je dejal, da nadzor na zunanjih schengenskih mejah ne deluje

Mejni prehod Šentilj

© Wikipedia

Avstrija namerava znova podaljšati nadzor na meji s Slovenijo in Madžarsko za šest mesecev, je danes povedal avstrijski notranji minister Gerhard Karner. Kot je pojasnil v jutranji oddaji na radiu Ö1, ki deluje v okviru javne radiotelevizije ORF, je podaljšanje nujno, ker nadzor na zunanjih schengenskih mejah ne deluje.

Napovedal je, da bo Avstrija Evropsko komisijo o novem podaljšanju nadzora na notranji schengenski meji s Slovenijo in Madžarsko obvestila v prihodnjih dneh.

Karner je še pojasnil, da je bil v zadnjem letu velik migracijski pritisk, zato je bilo nujno nadaljevati nadzor na notranji schengenski meji z Madžarsko in Slovenijo. V zadnjem času se sicer število nezakonitih migracij zmanjšuje, kar je avstrijski notranji minister označil za posledico tega nadzora. Ta po njegovih besedah ostaja nujen za varnost avstrijskih državljanov, dokler ne deluje nadzor na zunanjih schengenskih mejah.

Gerhard Karner, avstrijski notranji minister

© WikiCommons

Omenil je še, da se je okrepil migracijski pritisk na Italijo in da Slovenija beleži "300-odstoten porast" nezakonitih migracij. "Zato je nujno, da se Avstrija pravočasno odzove in se pripravi," je poudaril. "Ker se moramo in se bomo pod vsakršnimi pogoji izognili situaciji, s kakršno smo se soočili v zadnjih letih," je dodal. Avstrija bo zato po njegovih besedah ohranila nadzor in povečala pritisk na "tihotapsko mafijo".

Gerhard Karner,

avstrijski notranji minister

Avstrija je nadzor na mejah s Slovenijo in Madžarsko uvedla leta 2015 na vrhuncu begunske krize, nato pa ga vsake pol leta podaljšala za šest mesecev.

Nazadnje ga je za pol leta podaljšala novembra lani, in sicer do 11. maja letos. Med razlogi za vnovično podaljšanje nadzora je Dunaj tedaj navedel povečanje migracijskih tokov, med drugim tudi zaradi vizumskih politik na Zahodnem Balkanu, povečanje sekundarnih migracij zaradi trenutnih razmer na zunanji meji EU ter aktivnosti organiziranih skupin tihotapcev.

Slovensko zunanje ministrstvo je takrat sporočilo, da je odločitev Avstrije o vnovičnem podaljšanju nadzora na meji s Slovenijo neutemeljena, saj Dunaj ni dokazal obstoja nove varnostne grožnje. Ob tem je opozorilo na sodbo Sodišča EU, da podaljševanje nadzora na meji zaradi iste grožnje ni skladno s pravom EU. Slovenija pričakuje, da bo Avstrija izvajanje začasnega nadzora na meji s Slovenijo ukinila.