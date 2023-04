»To ni odgovorna drža vodilne države v regiji«

Kitajske ladje in letala po koncu vojaških vaj ostajajo okoli Tajvana

V vodah okoli Tajvana so po koncu tridnevnih kitajskih vojaških vaj danes zabeležili devet kitajskih vojaških ladij in 26 letal, je sporočilo tajvansko obrambno ministrstvo. Kot so dodali na družbenem omrežju Twitter, bodo še naprej pozorno spremljali njihovo gibanje, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po navedbah ministrstva so kitajska vojaška letala prečkala sredinsko črto v Tajvanski ožini, ki velja za neuradno mejo, s severa, sredine in juga.

Kitajska vojska je v ponedeljek sporočila, da je uspešno opravila tridnevne vojaške vaje v bližini Tajvana. Peking je ob tem opozoril, da se mir v Tajvanski ožini in neodvisnost Tajvana "medsebojno izključujeta". Taipei pa je odvrnil, da Kitajska spodkopava mir in stabilnost.

Zadnji dan vaj je kitajsko obrambno ministrstvo sporočilo, da je okoli otoka zaznalo 12 kitajskih vojaških ladij in 91 letal. 54 letal pa je prečkalo tajvansko jugozahodno in jugovzhodno identifikacijsko območje zračne obrambe, kar je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP največ v enem dnevu od oktobra 2021.

Vaje, ki so se začele v soboto in s katerimi je Kitajska odgovorila na srečanje tajvanske predsednice Tsai Ing-wen s predsednikom predstavniškega doma ameriškega kongresa Kevinom McCarthyjem, so še dodatno povečale napetosti v regiji.

Tajvanski parlament je danes pozval kitajske oblasti, naj nemudoma prenehajo ustrahovati Tajvan, mednarodno skupnost pa, naj skupaj obsodi Kitajsko.

Tajvanska predsednica je medtem ostro obsodila Kitajsko, ki je njen obisk izkoristila kot izgovor za začetek vojaških vaj. "To ni odgovorna drža vodilne države v regiji," je poudarila v danes objavljenem videoposnetku. Ob tem se je zahvalila pripadnikom tajvanskih oboroženih sil in enot obalne straže, da so med napetostmi ostali mirni.

Čeprav Tajvan od konca državljanske vojne leta 1949 deluje neodvisno od kitajske celine, Peking otok v okviru politike ene Kitajske še naprej obravnava kot del svojega ozemlja. K ponovni združitvi je na nedavnem zasedanju ljudskega kongresa znova pozval tudi kitajski predsednik Xi Jinping.

