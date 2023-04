»Nesprejemljivo je, da predsedniku dopustimo, da na takšen način da odpoved poslancem«

Novoizvoljeni predsednik Jakov Milatović bi moral razveljaviti odločitev odhajajočega predsednika Mila Đukanovića o predčasnih parlamentarnih volitvah v Črni gori, je opozoril premier Dritan Abazović

Milatović, ki ga podpira prosrbska vladna koalicija, je na predsedniških volitvah v začetku meseca močno porazil političnega veterana Đukanovića. Prejel je 58,9 odstotka glasov, Đukanović pa 41,1 odstotka.

Novoizvoljeni predsednik Jakov Milatović bi moral razveljaviti odločitev odhajajočega predsednika Mila Đukanovića o predčasnih parlamentarnih volitvah v Črni gori in določiti nov datum skupaj s strankami, je v pogovoru za črnogorsko televizijo Prva v soboto izjavil premier Dritan Abazović. Đukanović je parlamentarne volitve razpisal za 11. junij.

Đukanović je sredi marca razpustil parlament in razpisal predčasne parlamentarne volitve, potem ko mandatarju Miodragu Lekiću do izteka 90-dnevnega roka ni uspelo sestaviti nove vlade.

"Mislim, da ni dobro, da dopustimo Đukanoviću, da na takšen način da odpoved poslancem. To je nesprejemljivo," je v pogovoru za televizijo Prva ocenil Abazović.

Novoizvoljeni predsednik Milatović bi sedaj po njegovih besedah moral zbrati vse politične akterje in skupaj z njimi določiti nov datum volitev. "To je lahko tudi konec junija, pred poletno sezono," je dodal.

Bistvo je, da "legitimni predsednik in legitimni poslanci" lahko skupaj določijo nov datum volitev, je poudaril premier Abazović. "DPS je preteklost, na prihodnjih volitvah pa bodo doživeli knockout," je ocenil.

Član predsedstva Gibanja Evropa zdaj, kandidat katerega je na predsedniških volitvah bil Jakov Milatović, Andrej Milatović je Abazovićev predlog za razveljavitev odločitve aktualnega predsednika države označil za veliko nepoznavanje prava, danes poroča črnogorska tiskovna agencija Mina.

Abazović tega ni želel komentirati, zatrdil je le, da ne nasprotuje volitvam. "Noben problem ni, če bomo morali iti na volitve 11. junija," je zatrdil po poročanju Mine.

"Če ustavno sodišče ne bo zaščitilo pravnega reda, moramo to storiti mi, ki smo na položajih. Če gre za tako pravno čisto situacijo, zakaj se niso izjasnili?"



Dritan Abazović,

črnogorski premier

Poslanci parlamentarne večine so na ustavno sodišče sicer že marca naslovili pobudo za oceno ustavnosti Đukanovićeve odločitve o razpustitvi parlamenta, a se to še vedno ni izreklo o njej, na kar je danes opozoril tudi Abazović. "Če ustavno sodišče ne bo zaščitilo pravnega reda, moramo to storiti mi, ki smo na položajih. Če gre za tako pravno čisto situacijo, zakaj se niso izjasnili?" je izpostavil.

"Če bomo uvedli sistem avtokracije, da predsednik v vsakem trenutku lahko razpusti parlament, naj povejo pravniki," je še dejal. Podaril je, da v tem primeru lahko enako kadarkoli v svojem mandatu stori tudi Milatović.

Đukanoviću se sicer mandat izteče 21. maja.

"Če bomo uvedli sistem avtokracije, da predsednik v vsakem trenutku lahko razpusti parlament, naj povejo pravniki."

Dukanović je na volitvah nastopil kot kandidat Demokratske stranke socialistov (DPS) in se je potegoval za tretji petletni predsedniški mandat. Od uvedbe večstrankarskega sistema leta 1991 je bil sedemkrat tudi črnogorski premier.

Po porazu na volitvah je odstopil tudi s čela DPS, ki jo je vodil od leta 1998, vendar pa stranka na parlamentarnih volitvah po ocenah analitikov kljub menjavi voditelja težko pričakuje želeno vrnitev na oblast.

