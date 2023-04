»Nobenega opravičila ni za to, da bi bili tovrstni dokumenti v javni rabi«

ZDA preučujejo tveganja za nacionalno varnost zaradi uhajanja tajnih podatkov

Administracija ameriškega predsednika je v ponedeljek sporočila, da uhajanje zaupnih dokumentov obrambnega ministrstva ZDA obravnavajo zelo resno in preverjajo morebitna tveganja za nacionalno varnost. Južna Koreja pa je danes zatrdila, da je velik del dokumentov, ki naj bi obravnaval skrbi Seula glede dobav orožja Ukrajini, ponarejen.

Domnevni zaupni ameriški vojaški dokumenti, ki so se v petek pojavili na družbenih omrežjih, kot sta Twitter in Discord, med drugim vsebujejo tajne ameriške vojaške podatke o Ukrajini, Kitajski, Bližnjem vzhodu, vojaških razmerah v indijsko-tihomorski regiji in terorizmu. Dokumenti o Ukrajini so med drugim vsebovali podatke o stanju ukrajinske protizračne obrambe.

"Obrambno ministrstvo skuša s pregledom ugotoviti, kakšne posledice za nacionalno varnost bi vse to lahko imelo, ministrstvo za pravosodje pa vodi kazensko preiskavo," je povedal tiskovni predstavnik sveta za nacionalno varnost Bele hiše John Kirby. "Zato to obravnavamo zelo, zelo resno. Nobenega opravičila ni za to, da bi bili tovrstni dokumenti v javni rabi," je dodal po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Tajni dokumenti ameriških obveščevalnih služb, kot kaže, že več tednov krožijo po spletu - pogosto v proruskih kanalih -, posebno pozornost pa so pritegnile obveščevalne podrobnosti o vojni v Ukrajini.

Po poročanju ameriških medijev dokumenti vsebujejo informacije o dobavah orožja Ukrajini in pomisleke o morebitnem pomanjkanju streliva v Kijevu. V njih so tudi informacije o domnevnih načrtih Nata in ZDA o tem, kako se ukrajinska vojska pripravlja na spomladansko ofenzivo, s katero naj bi ponovno prevzela ozemlje od Rusije.

Kirby je dejal, da so v nekaterih primerih dokumenti, objavljeni na spletu, prirejeni, a ni mogel pojasniti, kako je do tega prišlo.

Več dokumentov, ki so ušli v javnost, naj bi obravnavalo zaskrbljenost oblasti v Seulu, da bi orožje in strelivo, ki ga proizvaja Južna Koreja, lahko uporabili v Ukrajini. To bi bila kršitev politike Seula, da ne prodaja orožja državam, ki so v vojni.

Južna Koreja je danes sporočila, da je velik del teh dokumentov ponarejen. Južnokorejski in ameriški obrambni minister sta se v današnjem pogovoru strinjala, da je bilo precej teh dokumentov izmišljenih, so sporočili iz urada južnokorejskega predsednika Yoon Suk-yeola.

Rusija poudarja, da so objavljeni dokumenti še en dokaz vpletenosti ZDA in zveze Nato v vojno v Ukrajini. Še vedno sicer ni jasno, kdo je dokumente objavil, vključno z dokumenti ameriških obveščevalnih služb, in ali so pristni. Nekateri analitiki so dokazali, da so bili fotografirani dokumenti prirejeni v korist Rusije.

