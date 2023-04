»Mafija na Hrvaškem postaja vse močnejša«

Po tem, ko so neznanci v Osijeku zažgali avto sodnice, je predsednik vrhovnega sodišča opozoril, da mafija na Hrvaškem postaja vse močnejša

V središču Osijeka je v nedeljo zgorel avto BMW X6 sodnice osiješkega županijskega sodišča Vlaste Šimenić Kovač. Policija je ugotovila, da so ga za zdaj še neznani storilci zažgali namerno. Predsednik vrhovnega sodišča Radovan Dobronić je ocenil, da mafija na Hrvaškem postaja vse močnejša, in opozoril na pomanjkanje zaščite za sodnike.

Vlasta Šimenić Kovač je doslej sodila v več medijsko razvpitih primerih in velja za pošteno sodnico. "Sodnica Vlasta Šimenić Kovač že vrsto let profesionalno, pošteno in častno opravlja svojo dolžnost sodnice na kazenskem oddelku županijskega sodišča v Osijeku," so v sporočilu za javnost zapisali v združenju hrvaških sodnikov. Sodnici so ponudili podporo, in opozorili, da bi se vsi, ki delujejo v javnem medijskem prostoru, morali zavedati posledic svojih izjav, ko govorijo o sodnikih.

Predsednik vrhovnega sodišča Radovan Dobronić je v ponedeljek v pogovoru za hrvaško televizijo RTL izjavil, da pričakuje temeljito preiskavo primera. Po njegovi oceni bi vanjo morali biti neposredno vključeni tudi generalna policijska uprava in varnostno-obveščevalna agencija.

"Preseneča me, da na veliko noč nekdo komurkoli, kaj šele sodnici županijskega sodišča, zažge avtomobil. To je vsekakor razlog za veliko zaskrbljenost," je Dobronić še dejal za RTL.

"Zdaj je vsakomur jasno, da je treba postaviti sistem zaščite sodnikov. Popolnoma jasno je, da določeno število sodnikov v določenem trenutku, ko vodijo nevarne primere, mora imeti zaščito," je dodal.

Ocenil je, da je zaščita sodnikov na Hrvaškem na izjemno nizki ravni oziroma da skoraj ne obstaja, po njegovi oceni pa ni bilo niti primernega odziva na konkretni primer. Na vprašanje, ali zažig avtomobila sodnice kaže tudi na to, da državo "trese mafija", pa je odgovoril, da primer kaže na to, da se je mafija zelo okrepila in da postaja vse bolj brezobzirna, saj podobnih primerov doslej ni bilo.

lEZtNEzpEEk