Fanfara Station / Prvič v Ljubljani

Skupina povezuje prvine severnoafriške (arabske) glasbe, elektronike in balkanskih trubačev

V Gala hali na Metelkovi bo 13. aprila ob 21. uri prvič v Ljubljani nastopila mednarodna zasedba Fanfara Station, ki povezuje prvine severnoafriške (arabske) glasbe, elektronike in balkanskih trubačev. Neverjeten preplet slogov in žanrov ustvarja trojica v Italiji živečih glasbenikov z različnimi kulturnimi ozadji. Skupina je zmagovalka 12. izdaje nagrad Andrea Parodi 2019, najpomembnejšega natečaja v Italiji, posvečenega svetovni glasbi.

Marzouk Mejri je tunizijski pevec in multiinštrumentalist, ki poleg tolkal skrbi še za tradicionalna tunizijska pihala in klarinet. V Kaliforniji rojeni trobentač in pozavnist Charles Ferris izjemno slojevito godbo okrašuje z improvizacijskimi prebliski, italijanski glasbenik Ghiaccioli e Branzini (z uradnim imenom Marco Dalmasso) pa skrbi za programiranje in plesne beate. Različne elektronske zanke v miks dodajata tudi ostala dva glasbenika. Skupina, ki jo navdihujejo Marzoukovi spomini na očetovo godbo na pihala, slavi epske podvige sredozemskih migrantov, glasbene kulture afriške diaspore in tokove, ki že dolgo povezujejo Bližnji vzhod, Magreb, južno Evropo in Ameriko.

Po prvencu Tebourba (2018) so sledila povabila na prestižne festivale, kot so Global Toronto, Global Music Match, WOMEX ali Sziget. Na ljubljanskem nastopu bo skupina predstavila nov album Boussadia (2022), ki bi moral iziti že 2020, a je vmes posegla epidemija. Glavnino novega materiala so posneli v Tuniziji, saj so želeli ujeti tamkajšnji ulični utrip, k sodelovanju pa so povabili tudi lokalne glasbenike.

"Ogrodje albuma temelji na tunizijskem ritualu stambeli, animistični glasbi tunizijskih sužnjev. Skupina nas navduši s hitrimi, energičnimi in plesnimi komadi, ki jih le sem ter tja preseka s kako bolj počasi migajočo skladbo, ne glede na hitrost ritmov pa niti trenutka ne popušča v svoji hipnotičnosti in transoidnosti," so zapisali v Gala hali.

