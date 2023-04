»Amerika te dni doživlja enega od svojih zgodovinskih trenutkov«

IZJAVA DNEVA

"Amerika te dni doživlja enega od svojih zgodovinskih trenutkov. Prvič v njeni zgodovini se je v kazenskem postopku znašel nekdanji predsednik. Ampak v nasprotju z večino opazovalcev me to dejstvo pušča precej hladnega. Zame zgodovinsko težo nosi predvsem spoznanje ameriške samovšečnosti. Ne da bi ga tako definirali tukajšnji opazovalci, seveda. Po tem, ko so nekatere druge (in še zdaleč ne zgolj avtoritarne) države z večjimi ali manjšimi političnimi pretresi za rešetke pošiljale svoje nekdanje državnike, če jih je sodišče spoznalo za krive, se prva demokracija na svetu ob tem pretresena križa. In obenem prvič v svoji skoraj 250-letni zgodovini slavi zmago načela enakosti slehernika pred zakonom. Pa bi ga lahko in bi ga morala že zdavnaj, če je tako demokratična, kot meni, da je."

"To je dejanska sramota za ZDA, ne pa, da narcisa v predsedniški koloni in spremstvu agentov Secret Servicea peljejo na sodišče zaradi suma nenamenske porabe sredstev predvolilne kampanje za plačilo za molk igralki v pornografskih filmih. To je pravzaprav dokaj pričakovani izmed možnih epilogov zgodb iz življenja Donalda Trumpa. A še večja bo sramota za Ameriko, če ne bo sposobna na sodišču dokazati, kaj je poskus državnega prevrata, Trump pa bo prihodnje leto iz vsega tega skoval politični dobiček in ne le dobil republikanske predsedniške nominacije, ampak tudi volitve."

(Dopisnik RTV Slovenija in kolumnist Andrej Stopar v Večerovi kolumni o tem, da se je v ZDA prvič v njeni zgodovini v kazenskem postopku znašel nekdanji predsednik)