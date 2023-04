Psihopolitika gnusa / Rupar bi goloba v rižoti

Novinar Jože Možina se je v svoji najavi pohvalil, da bo njegov nedeljski gost zloglasni Pavel Rupar

Pavle Rupar v napovedni fotografiji Jožeta Možine

© Twitter / Jože Možina

Novinar Jože Možina se je v svoji najavi pohvalil, da bo njegov nedeljski gost zloglasni Pavel Rupar, protestniški tribun upokojencev po navodilih svojih političnih botrov. Ne potrebujemo veliko domišljije, da bi si plastično predstavljali, kako bo televizijski cirkus stekel tokrat, saj so intence in metode ugrabiteljev javne radiotelevizije že na široko znane in končno tudi silno predvidljive – vselej se odvijajo glede na politično korist dirigentov iz ozadja. Čudimo se le temu, da protagonistov nihče nima volje zares ustaviti. Sploh ne Golobova vlada, ki je zamudila rok za izločitev ustavnega sodnika Klemna Jakliča, kar je neverjetna blamaža, saj se tehtnica močno preveša na stran tistih sodnikov, ki bodo blokirali sprejem novele Zakona o RTVS. Končno bi lahko upravičeno odpoklicala štiri Janševe nadzornike, kot pravi in dokazuje bivši generalni direktor Igor Kadunc, pa tega žal ne stori.

Voditelj TV intervjuja napoveduje šokantno predstavo in glede na izbiro gosta sploh ne dvomimo, da bo res takšna. Še pred predvajanjem pa lahko ugibamo, ali bo napovedani nastop morda na ravni enega zadnjih Ruparjevih zapisov, v katerem je ta zelo bizarno spregovoril o golobu v rižoti: "Nastaviti zanko golobu je umetnost, da se vanjo ujame pa njegova neumnost. Ljudje bodo kmalu spoznali, da je najboljši menda v rižoti, če ga bo do takrat sploh še kaj ostalo. A ta poslastica bo za ljudstvo strašansko draga avantura! Nekaterim bo zelo slabo…"

Bo Možinova oddaja odmevala, ker bo v njej masterchef delil svoje recepte o rižotah z golobom?

Negativno prikazovanje z idejo razčlovečenja je pri Ruparju tokrat zastavljeno čudaško skozi prosto asociacijo med priimkom predsednika vlade, njegovo osebo in golobom kot živaljo. Obsojeni politik, nekoč župan Tržiča in Janšev poslanec se je domislil goloba v rižoti zato, da bi z negativno vizualno prezentacijo spodbudil elementarni gnus do njega.

Gnus in dehumanizacija

Na nekem drugem primeru sem že pokazal, kako deluje psihopolitika vzbujanja čustva gnusa, takrat v primeru beguncev in tako imenovanih "rjuharic". Osnovna ideja takšne politične propagande je skrita v sprožitvi dražljajev, kjer se skuša skozi čustveno manipulacijo vplivati na javno mnenje na način, da se posameznika razčloveči skozi prikaze, kjer je predstavljen kot telesno ali sicer odvraten in kot nekdo, ki krši družbene predpise.

© Twitter / IN MEDIA RES

Filozofinja Martha Nussbaum je nekje zapisala, da je gnus odziv, ki ga doživimo ob kršitvi naših moralnih ali estetskih čustev. Negativno prikazovanje z idejo razčlovečenja je pri Ruparju tokrat zastavljeno čudaško skozi prosto asociacijo med priimkom predsednika vlade, njegovo osebo in golobom kot živaljo. Obsojeni politik, nekoč župan Tržiča in Janšev poslanec se je domislil goloba v rižoti zato, da bi z negativno vizualno prezentacijo spodbudil elementarni gnus do njega. Takšen postopek stimulira negativne čustvene reakcije, predsodke, agresijo in predvsem zbuditi nasprotovanje. Toda ob tem se perverzno ne sklicuje na moralni predpis, ki je v tem, da golobov pač ne jemo, tudi ne v rižoti, temveč prav nasprotno k temu dejanju vabi!

Ni prvič, da se je zatekel v omenjeno asociacijo na podlagi priimka, nedavno je golobe prezentiral kot tiste, ki žrejo človeško meso. Predsednik vlade je torej neposredno nevaren. Tokrat smo očitno povabljeni, da mi žremo golobe. Čeprav je Ruparjev populizem primitiven in skrajno degutanten po sebi, poskuša sam zbujati ravno to – degutantnost z uporabo živega in čustveno nabitega jezika, vizualnih slik ali tehnik naracije, da bi nam predsednika Goloba zagabil. Ali je pri tem uspešen?

Ali propaganda deluje?

Marsikdo bi pomislil, da v svoji primitivni odvratnosti ne more biti. Sam tega ne menim. V politični propagandi diskreditacije, ki je po sebi neetična in zavržna taktika, ni prostora za upanje v razumskost presoj, ker v njej racionalnost žal ne igra vloge. Zato so golobi v rižoti le njena nova degradirana faza, ki našo politiko dodatno dehumanizira in jo vleče v globoko erozijo demokratične kulture. O tem, da bo neuspešna, ni ne duha ne sluha.

Končno bo k temu nedvomno prispeval Možinov intervju, kjer dvoma v recepte o golobih v rižoti zanesljivo ne bomo zasledili.

**Avtorjev komentar je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**