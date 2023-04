»Slovenija je v zadnjih dveh letih prišla pred zid«

IZJAVA DNEVA

"Slovenija je v zadnjih dveh letih prišla pred zid in tega se ljudje zavedajo bolj, kot so se politika, torej stranke opozicije, koalicije in predvsem vlada skupaj. Toda nezadovoljstvo ljudi se je umikalo upanju, ki so ga polagali v ukrepe nove pojanševske vlade. Začelo se je z zakonom o RTV in priča so bili Janševemu zakonodajnemu manevru, ki je v letu dni ljudem dokazal, da niti vlada niti koalicija na svojem skeletu nimata toliko mišic, da bi preplezali zid, ki ga 24 ur na dan in 7 dni na teden pred demokracijo države zida Janša."

"Še več, kazalo je, da česa takega v resnici niti nočeta storiti. Parlament bi po Janševi blokadi zakona o RTV lahko odpoklical politično in moralno korumpirane svetnike iz sveta RTV, pa tega ni storil. Vse skupaj je nenehno hotelo obveljati kot nesporazum in oči javnosti so se prizanesljivo uprle v napovedano reformo zdravstva."

(Kolumnist Janez Markeš o tem, da je bil z ukinitvijo zasebnih zavarovalnic v državno-javnem zdravstvenem sistemu storjen prvi korak v pravo smer; via Delo)