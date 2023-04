Anketa / Za potrošnike je pri popravilu izdelkov ključna cena

Za največ potrošnikov je cenovna meja petina cene novega aparata

Pri odločanju potrošnikov o popravilu večjih gospodinjskih aparatov ima ključno vlogo cena, pomembna se jim zdi tudi hitrost popravila, je pokazala anketa Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS). Za največ potrošnikov je cenovna meja petina cene novega aparata. V ZPS ob tem izpostavljajo pomen povečanja zanesljivosti delovanja izdelkov.

Kot so ta teden sporočili iz ZPS, za skoraj polovico od nekaj manj kot 500 sodelujočih v anketi starost aparata na splošno ni pomembna pri odločitvi za popravilo. Petina bi se za popravilo odločila le, če bi bil aparat mlajši od pet let.

Cena popravila se ne zdi odločilni dejavnik le za dva odstotka vprašanih. Za 40 odstotkov sodelujočih v anketi je cenovna meja petina cene novega aparata, 12 odstotkov pa bi jih bilo za popravilo pripravljenih odšteti več kot 30 odstotkov cene, ki bi jo plačali ob zamenjavi aparata za novega.

Največ vprašanim, 25 odstotkom, se je v zadnjem letu pokvaril pralni stroj, 21 odstotkom pa pomivalni stroj. Sledijo hladilnik oziroma zamrzovalnik, kuhalna plošča in sušilni stroj s po devetimi odstotki.

Največ potrošnikov je ob okvari poklicalo servis (47 odstotkov), 25 odstotkov jih je kupilo nov aparat, 15 odstotkov pa se jih je popravila lotilo samih. Strošek popravila je pri 81 odstotkih dosegel manj kot 100 evrov, trije odstotki vprašanih pa so za popravilo plačali več kot 250 evrov. Četrtina jih je aparat popravila v okviru garancije.

Tisti, ki se niso odločili za popravilo, so ocenili, da je bil aparat prestar in je bil tako ali tako zrel za zamenjavo. Pri slabi tretjini je odpovedal ključni del in bi bilo popravilo predrago, dobra četrtina pa se je popravilu odrekla, ker so se bali, da se bo aparat kmalu spet pokvaril. 22 odstotkov je takšnih, ki so se aparata po navedbah ZPS očitno naveličali in so samo čakali na razlog za zamenjavo.

"Potrošniške organizacije si prizadevamo, da bi kupci pred nakupom dobili čim bolj jasno informacijo o pričakovani življenjski dobi izdelka, za katero bi stal proizvajalec z ustrezno dolgim jamstvom. To bi ob povečani zanesljivosti posredno prispevalo tudi k boljši popravljivosti izdelkov, hkrati pa bi potrošniki s takšnim ukrepom lahko že ob nakupu zaznali poglavitno razliko med poceni in dražjimi aparati, zadnji bi zelo verjetno nosili daljši jamstveni rok proizvajalca," so zapisali v ZPS.

Za izdelke z dolgo pričakovano življenjsko dobo, kot so gospodinjski aparati, je po njihovih ocenah torej najboljši ukrep podaljšanje zakonite garancijske dobe, ki presega sedanji dve leti. "Obžalovanja vredno je, da Evropska komisija tej točki ne posveča pozornosti," so izpostavili.